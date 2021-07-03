Президент России Владимир Путин в ходе переговоров 30 июня пообещал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вернуть останки казахского хана Кенесары. Об этом рассказал пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев попросил Путина оказать содействие в возвращении на родину священного артефакта казахского народа.

«Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил первого президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь. По словам Путина, артефакт будет найден и возвращен народу Казахстана», — сообщил пресс-секретарь Назарбаева.

Кто такой Кенесары?

В Казахстане хан Кенесары Касымов считается лидером национально-освободительного движения казахов в 1837—1847 годах, боровшимся за независимость от Российской империи. Кененсары — последний хан всех трёх казахских жузов.

В 1847 году Кенесары вторгся на территорию современного Кыргызстана с 15-тысячным войском. Он был известен своей жестокостью. Однако последний казахский хан был захвачен и пробыл в плену у кыргызов три месяца. После, кыргызский хан Ормон отрубил ему голову и отправил его с письмом с сургучной печатью генерал-губернатору Сибири Горчакову в подарок.

Поиски головы Кенесары

Фото: Time.kz.

Журналисты казахского радио «Азаттык» в 2009 году сообщали, что голова Касымова была доставлена в Омск.

«Об этом свидетельствует казахский национальный лидер начала 20-го века Алихан Букейхан в брошюре «Материалы к истории султана Кенесары Касымова», опубликованной в 1923 году в Ташкенте. Статья подписана псевдонимом К. Степняк, это один из многочисленных псевдонимов Алихана Букейхана», — написали они.

Уточняется, что рассказ о последних трагических днях Кенесары «записан со слов кара-киргиза Калигулы Алибекова, участника событий 1845-1846 годов, в момент передачи рассказа ему было 85 лет».

По свидетельству этого очевидца, кыргызскому манапу Жантаю Карабекову, в чьем распоряжении после казни Кенесары оказалась его голова, преподнести в дар русским голову мятежного хана посоветовали вождь одного казахского рода Сыпатай и султан Рустем.

Это исторический факт, что в результате предательства именно этих двух личностей небольшой по численности отряд хана Кенесары попал в окружение и сам он был пленен кыргызами. Сыпатай и Рустем увели свои конницы в несколько тысяч наездников накануне решающей битвы с кыргызами.

«Если проследить путь следования головы казахского хана, начиная с места его казни в ауле Жамбы до Алматы, Копала и далее до Омска, то след как раз обрывается в Омске. Следовательно, логичнее поиск начать именно с Омска», — написали казахские журналисты.

В Казахстане считали, что голова Кенесары может хранится в Кунсткамере или Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Попытки найти голову хана Кенесары предпринимались не только отдельными энтузиастами, учеными и целыми институтами, но и государством.

В 2004 году Генеральное консульство Казахстана отправило официальный запрос на эту тему в Кунсткамеру, но там ответили, что такого экспоната в музее нет.

Тем временем замдиректора Музея антропологии и этнографии имени Петра Первого (Кунсткамера) Российской Академии наук Ефим Резван в 2009 году заявил, что если головы Кененсары нет в Кунсткамере, значит ее нет в других музеях.

«Физические, или костные, останки последнего казахского хана не могли быть никогда и в Эрмитаже по определению. В Эрмитаже бессмысленно искать подобные экспонаты. Такие вещи посылали только в Кунсткамеру. И если головы Кененсары нет в Кунсткамере, значит ее нет нигде», — заключил Резван.