Президент России Владимир Путин 1 июля подписал федеральный закон о государственной дактилоскопической регистрации безвизовых иностранных граждан в России.

Согласно закону, безвизовые иностранцы теперь должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосмотр в обязательном порядке в течение 90 календарных дней со дня въезда. Им будет выдаваться соответствующий документ.

*Дактилоскопическая регистрация — сдача отпечатков пальцев.

А трудовые мигранты должны будут пройти все эти процедуры в течение 30 дней. Они будут обязаны подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.

При этом, если у них выявят наркоманию или ВИЧ-инфекцию, то «будет приниматься решение о нежелательности их пребывания на территории России». Несоблюдение этого закона грозит сокращением срока пребывания иностранцев в России.

Закон вступит в силу уже в декабре.

Правозащитница Валентина Чупик пояснила, что согласно этому закону, мигранты будут должны сдавать ПЦР-тесты на выявление коронавируса каждые 72 часа, а также каждые три месяца делать тесты на другие инфекционные заболевания.

«Я так предполагаю, что после этой истории ни одного легального мигранта в России не останется. Я, например, не потяну тратить каждые три дня 1950 рублей на ПЦР-тест. […] Я так понимаю, что тот кто подписывал эти законы, их даже не читал. Ну он их уже много лет не читает. А тот, кто производил эти законы понятия не имеет о российском законодательстве и о статистике миграции», — заявила правозащитница.

Она направила письмо к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой о помощи в этой ситуации и призвала мигрантов из других стран также обратиться к своим властям. Она считает, что таким образом власти России «обратят внимание на то, что они понаделали в сфере миграционного права и займутся делом».