Пресс-служба администрации президента сообщила, Садыр Жапаров освободил от должности судью Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи.

Жапаров и видео

Видеопоказ Жапаров провел 7 июня в конце заседания Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. После он спросил у председательницы Верховного суда Нургуль Бакировой, узнала ли она человека на видео.

Бакирова ответила, что человек на видео похож на председателя Чуйского областного суда. Затем президент заявил, что с подобными судьями завершить реформы не удастся, даже если законы будут написаны «золотыми буквами».

«Вот, председатель областного суда каждый день пьет и приходит на работу в таком виде. Поэтому, председатель Верховного суда, немедленно очистите, позовите сегодня же в Совет», — дал указание Жапаров.

Председатель Чуйского областного суда Дамирбек Онолбеков в свою очередь заявил журналистам, что не будет оправдываться за видео. По его словам, видео было снято год назад во время «черного июля».

Также судья подчеркнул, что информация о том, что он приходит на работу каждый день в нетрезвом виде — ложь и пожелал здоровья тем, «кто президенту преподнес эту ситуацию в таком свете».

Он добавил, что уже написал заявление об уходе с должности, его никто не заставлял — «просто в душе неприятно».

После того как Жапаров показал видео с Онолбековым, Совет судей решил внести президенту предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Чуйского областного суда.

Кто такой Онолбеков?

Про Дамирбека Онолбекова в открытых источниках информации немного. Известно, что он в 2014 году выносил приговор второму свернутому президенту Курманбеку Бакиеву, его сыну Марату Бакиеву и другим высокопоставленным чиновникам после революции 2010 года.

Он приговорил сбежавших бывшего президента и премьер-министра Данияра Усенова к пожизненному лишению свободы. Признал виновным бывшего главу ГКНБ Марата Суталинова в том, что он отдал приказ стрелять в людей на площади 7 апреля 2010 года, и приговорил его к 20 годам лишения свободы.