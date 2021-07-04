Пресс-служба аппарата президента Казахстана сообщила, что 3 июля в столице Нур-Султане открыли новый памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Нынешний президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия.

Фото: Пресс-служба аппарата преиздента Казахстана.

Токаев отметил, что ежегодно накануне Дня столицы возводятся новые комплексы, украшающие духовный облик города. Он напомнил, что в прошлом году был построен музей Библиотеки Елбасы, а открывшийся рядом парк стал уютным местом отдыха горожан.

Еще один памятник Назарбаеву был открыт 3 июля в Туркестане. Высота бронзовой скульптуры 4 метра — она символизируют человека мирового уровня, вышедшего из простого народа.

В конце мая, когда фото будущего памятника Назарбаеву в Туркестане появилось в соцсетях, его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что первый президент не одобрил идею его установки. Однако именно этот монумент сегодня был открыт в Туркестане.

Ровно год назад в Нур-Султане был возведен первый памятник Назарбаева. Его установили в университете имени Нурсултана Назарбаева. Тогда также памятник открыл Токаев.

Фото: Информбюро \ Аккорда.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года.

После ухода с поста президента Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно, закон об этом принял парламент в мае 2018 года.