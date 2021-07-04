Пресс-служба ГУВД Оша сообщила, что задержан 38-летний житель Алайского района, подозреваемый в похищении 2-летней девочки. 3 июля его водворили в ИВС.

Фото: ГУВД Оша.

По данным правоохранителей, с заявлением об исчезновении ребенка обратились 2 июля.

«Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, где при проверке камер видеонаблюдения выяснилось, что девочку увел в неизвестном направлении мужчина 35-40 лет азиатской внешности», – добавили в милиции.

В милиции зарегистрировали дело и начали досудебное производство по статье «Похищение человека».

В тот же день милиция нашла ребенка и передала родителям. Правоохранительными органами назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи, снятые во время обнаружения девочки. На этих кадрах у ребенка отсутствует верхняя одежда.