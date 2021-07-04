Федерация Борьбы Кыргызстана сообщила, что борец вольного стиля Айаал Лазарев получил лицензию на Олимпийские игры в Токио.

По данным сообщества, 4 июля United World Wrestling сообщил, что индийский спортсмен Сумит Малик, который должен был поехать в Токио, нарушил антидопинговые правила во время квалификационного мирового олимпийского турнира по вольной борьбе в Болгарии.

Таким образом, следующим обладателем олимпийской лицензии в весовой категории 125 кг стал Лазарев.

Летние олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году, но их отменили из-за пандемии коронавируса.

Лазарев выступал на Олимпийских играх в Рио в 2016 году. Там он проиграл в первом раунде и занял итоговое 15 место. Тогда он также получил лицензию из-за допинга соперника.

Всего лицензию получили 17 кыргызстанских спортсменов. Ранее путевку на Игры завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Атабек Азисбеков, Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков, Эрназар Акматалиев.

Также в Олимпийских играх будут участвовать дзюдоист Владимир Золоев, легкоатлеты Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Коробицкая, фехтовальщик Роман Петров, тяжелоатлет Бакдолоот Расылбеков, стрелок Каныкей Кубанычбекова и пловец Денис Петрашов.