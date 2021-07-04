В Таджикистане отстроили дома, разрушенные при приграничном конфликте 28-30 апреля 2021 года. Об этом сообщило таджикское издание «Радио Озоди». По их данным, всего в этом конфликте пострадали дома 29 жителей приграничных сел.

Сообщается, что 2 июля в торжественной обстановке глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода передал ключи от восстановленных домов жителям.

По их данным, для каждой семьи было возведено строение из двух комнат, веранды и коридора, общей площадью около 100 квадратных метров. Потратили на это более 130 тысяч сомони (около 11,5 тысячи долларов).

Видео: Радио «Озоди».

Журналисты отметили, что во время передачи домов пострадавшим жителям во дворах некоторых из них все еще продолжались строительные работы.

Кроме этих домов, в Таджикистане были частично повреждены еще около 30 домов.

Восстановление разрушенных домов в Кыргызстане

Глава кабмина Улукбек Марипов 1 июля сообщил, что в Баткенской области уже началась постройка 136 жилых домов, а постройка домов для 36 семей погибших во время конфликта находится на стадии завершения. Вместе с этим, по его словам, в области началось строительство пяти школ, двух детсадов и одного медучреждения. На это власти выделили 250 млн сомов.

«К 1 сентября строительство поврежденных образовательных учреждений должно быть завершено, безоговорочно. Процедура оценки размера ущерба должна проводиться без бюрократических проволочек, компенсационные выплаты всем пострадавшим должны быть произведены в кратчайшие сроки», — добавил Марипов.

По данным МЧС в результате вооруженного конфликта в области были разрушены 220 объектов, 138 из них — это жилые дома. Также по их информации материальный ущерб составил 1 млрд 305 млн сомов.

Приграничный конфликт

Вооруженный конфликт в Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел в конце апреля 2021 года. В конфликте на границе, по данным минздрава, погибли 36 кыргызстанцев, ещё 154 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме этого, из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

По данным властей Таджикистана, в ходе конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения обе страны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Затем 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.