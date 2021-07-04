Минздрав сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19. Пять человек скончались в Бишкеке, двое — в Чуйской области, двое — в Джалал-Абадской области и один — в Нарынской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 037 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 1 401 человека. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 907;

Чуйская область — 175;

Баткенская область — 82;

Джалал-Абадская область — 105;

Ошская область — 20;

Ош — 50;

Иссык-Кульская область — 32;

Таласская область — 13;

Нарынская область — 17.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 130 633 случая заражения коронавирусом.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 710 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 112 644 пациента.

За сутки среди медиков выявили 37 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 580 медработников, из которых выздоровели всего 4 961.

Также штаб сообщил, что на 4 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 001 пациент, из них 1 320 — в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 10 855 человек лечатся амбулаторно.