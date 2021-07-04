Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, запрещающий иностранцам работать таксистами, водителями автобусов, учителями, пекарями, кондитерами и воспитателями. Об этом сообщило издание Север.Реалии.

Власти объяснили это тем, что эти сферы наиболее контактные при передаче нового достаточно заразного штамма коронавируса. Однако не пояснили, почему именно иностранных граждан власти области считают более склонными к переносу COVID-19.

Кроме того, мигрантам в Калининградской области запретили предоставлять временное жилье и трудоустраивать других граждан. Указ вступит в силу через 3 месяца и будет действовать в течение года.

В России из-за роста числа зараженных коронавирусом региональные власти самостоятельно вводят ограничения. По данным Радио «Азаттык», примерно в 20 регионах введена обязательная вакцинация для ряда категорий работников.

В Москве в рестораны и кафе открыт вход только для привитых, переболевших или сдавших негативный тест. В Краснодарском крае с 1 августа для заселения в гостиницы необходимо будет свидетельство о вакцинации, или же необходимо будет вакцинироваться в течение 3-х дней после приезда в регион.

В Калининградской области с 1 июля запрещены экскурсии для невакцинированных туристов. Власти также запретили работодателям отправлять непривитых работников в командировки, а детям — посещать торговые центры и кинотеатры без родителей.

По теме: