Президент Садыр Жапаров 4 июля поздравил медработников с профессиональным праздником. Он заявил, что здоровье населения является приоритетом государственной политики в республике.

Жапаров подчеркнул, что в начале 2021 года был принят Указ «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике», где были определены основные направления развития системы здравоохранения.

Он отметил, что глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19, затронул сферу здравоохранения. Жапаров заявил, что основным приоритетом в Кыргызстане является предотвращение гибели людей, лечение инфицированных и минимизация распространения инфекции.

При этом Жапаров не упомянул о низкой зарплате медработников и о вопросах компенсаций заразившимся коронавирусом на работе медикам.

Президент рассказал о том, что в Бишкеке и Нарыне были сданы в эксплуатацию экспериментальные быстровозводимые инфекционные больницы.

«В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в целом по стране вакцинировано 109 703 человека. По мнению экспертов, на сегодняшний день наиболее эффективной мерой профилактики в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация, а также строгое соблюдение санитарных требований», — сказал Жапаров, который отказывается вакцинироваться.

Компенсации медикам

Десятки медиков Бишкека и Чуйской области 16 апреля вышли на мирный марш. Они заявили, что так и не получили обещанную компенсацию в размере 200 тысяч сомов за работу в «красных зонах» во время пандемии коронавируса.

По словам врачей, компенсации получают только «те, кто имеет нужных знакомых», а остальные медики так и не получили обещанных выплат. Они отметили, что не раз обращались к властям и разным чиновникам по поводу выплаты обещанных компенсаций, но в результате вопрос остался открытым.

В мае 2020 года в правительстве приняли постановление, согласно которому медработникам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших от пандемии медиков — по 1 млн сомов.

За первые полгода компенсации получили лишь 608 переболевших коронавирусом медиков и семьи 30 погибших медработников.

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

Кроме того, летом 2020 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об урезании компенсаций. Согласно ему, если медики, которые работают в красной зоне, заразятся COVID-19, то они получают по 75 тысяч сомов.

Семья умершего медика получит порядка 2 млн 800 тысяч сомов. Эти поправки начали работать с 1 января 2021 года.

В марте 2021 года минздрав сообщил, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов. Заявления на выплату компенсаций поступили также от семей 60 медиков, которые умерли от коронавируса, 32 из них было выплачено по 1 млн сомов.

Позже в правительстве сообщили, что с 1 апреля вдвое повышен базовый оклад семейных врачей и врачей общей практики. Для остальных категорий работников системы здравоохранения заработная плата с 1 июля будет увеличена на 50%, для технического и младшего обслуживающего персонала – на 40%. При этом, сами медики заявляют, что никакого повышения по сути не было, потому что власти лишили их надбавок.