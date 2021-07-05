Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов возглавит группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи стран (МПА) СНГ* на выборах в парламент Молдовы. Соответствующее распоряжение подписала председательница ассамблеи Валентина Матвиенко.

*МПА СНГ — это межгосударственный орган Содружества независимых государств, осуществляющий парламентское сотрудничество государств-участников СНГ. Члены МПА СНГ: парламенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Российской Федерации, Украины и Узбекистана.

В день голосования более 100 наблюдателей МПА СНГ будут работать как в самой Молдове, так и на зарубежных участках в других странах.

Группа от МПА будет вести мониторинг выборов в составе Миссии наблюдателей от СНГ, которую возглавил генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Его кандидатура была согласована на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 11 июля 2021 года. В них примут участие 20 политических партий, два блока и один независимый кандидат.

Кандидат от «Мекеним Кыргызстан»

Искендер Матраимов — родной брат экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова — главного фигуранта расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне.

В парламентских выборах 2015 года Искендер Матраимов прошел в Жогорку Кенеш в составе провластной СДПК. На выборах в парламент 2020 года он баллотировался в составе партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых.

«Мекеним Кыргызстан», как и партия власти «Биримдик», выиграла выборы в парламент. Во время предвыборной агитации партии неоднократно обвиняли в подкупе избирателей и других нарушениях.

Победа этих двух партий стала одной из главных причин политического кризиса и смены власти в стране в октябре 2020 года.