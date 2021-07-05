Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности 5 июля сообщил, что экс-вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев возместил ущерб 30 млн сомов. Его подозревают в незаконном обогащении.
По данным спецслужб, у Азыгалиева, проработавшего на госслужбе более 20 лет, обнаружено большое количество незадекларированного имущества, зарегистрированного на близких родственников и аффилированных лиц.
Было начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение».
«В ходе следствия Азыгалиев возместил ущерб в размере 30 млн сомов в госбюджет.Вместе с тем назначена налоговая проверка и проводятся следственные действия, направленные на установление точной суммы ущерба», — отметили в ГКНБ.
Источники в спецслужбе сообщили «Клоопу», что Азыгалиев был задержан, но сейчас находится под домашним арестом. При этом в пресс-службе Первомайского райсуда Бишкека, куда отправляются почти все дела из ГКНБ, не подтвердили информацию о домашнем аресте.
По версии следствия, он фигурировал в коррупционной схеме мэрии Бишкека по выдаче муниципальной земли стройкомпаниям под строительство элитных многоэтажных жилых домов.
Ранее по подозрению в коррупции и незаконном обогащении в связке со стройкомпаниями сотрудники ГКНБ задержали экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова.
Читать по теме: Три слона, коттеджи и «Самолет». ГКНБ опубликовал список имущества Суракматова
По данным ГКНБ, Азыгалиев работал в его команде и «использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы».
В спецслужбе сообщили, что в результате такой работы на близких родственников Азыгалиева и аффилированных с ним лиц было оформлено:
- 7 земельных участков в Бишкеке и Иссык-Кульской области;
- 11 офисных и 4 нежилых помещения;
- 11 квартир;
- 10 парковочных мест;
- 2 коттеджа на территории Иссык-Кульской области;
- 5 автомобилей представительского класса.
Кроме того, ведомство установило, что у Азыгалиева и его близких родственников «при отсутствии обоснованных доходов» резко увеличились активы. Они составили более чем 100 млн сомов.
Кто такой Азыгалиев?
Об Азыгалиеве известно, что до назначения в муниципалитет он более 10 лет проработал в управлении Госархстройконтроля по Бишкеку на посту замначальника и начальника управления.
В 2012 году он стал заместителем главного архитектора Бишкека, затем первым замдиректора Государственной экспертизы Госстроя.
В 2014 году Азыгалиева взяли на пост эксперта отдела строительства, транспорта и регионального развития аппарата правительства Кыргызстана, затем назначили на должность директора Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госстрое КР.
В феврале 2019 года Азыгалиев был назначен вице-мэром Бишкека. В мэрии Азыгалиев запомнился своей инициативой снести часть Ботанического сада, чтобы расширить одну из улиц. Еще он долго обещал активистам с инвалидностью, что в Бишкеке наконец заработают подъемники в подземных переходах, чего так толком и не произошло.
Чем он занимался после того, как покинул кресло в 2020 году, неизвестно. В базе минюста указано, что Азыгалиев — соучредитель компании «Учебно-воспитательный комплекс «Приоритет».