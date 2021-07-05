Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности 5 июля сообщил, что экс-вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев возместил ущерб 30 млн сомов. Его подозревают в незаконном обогащении.

По данным спецслужб, у Азыгалиева, проработавшего на госслужбе более 20 лет, обнаружено большое количество незадекларированного имущества, зарегистрированного на близких родственников и аффилированных лиц.

Было начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение».

«В ходе следствия Азыгалиев возместил ущерб в размере 30 млн сомов в госбюджет.Вместе с тем назначена налоговая проверка и проводятся следственные действия, направленные на установление точной суммы ущерба», — отметили в ГКНБ.

Источники в спецслужбе сообщили «Клоопу», что Азыгалиев был задержан, но сейчас находится под домашним арестом. При этом в пресс-службе Первомайского райсуда Бишкека, куда отправляются почти все дела из ГКНБ, не подтвердили информацию о домашнем аресте.

По версии следствия, он фигурировал в коррупционной схеме мэрии Бишкека по выдаче муниципальной земли стройкомпаниям под строительство элитных многоэтажных жилых домов.

Ранее по подозрению в коррупции и незаконном обогащении в связке со стройкомпаниями сотрудники ГКНБ задержали экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова.

По данным ГКНБ, Азыгалиев работал в его команде и «использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы».

В спецслужбе сообщили, что в результате такой работы на близких родственников Азыгалиева и аффилированных с ним лиц было оформлено:

7 земельных участков в Бишкеке и Иссык-Кульской области;

11 офисных и 4 нежилых помещения;

11 квартир;

10 парковочных мест;

2 коттеджа на территории Иссык-Кульской области;

5 автомобилей представительского класса.

Кроме того, ведомство установило, что у Азыгалиева и его близких родственников «при отсутствии обоснованных доходов» резко увеличились активы. Они составили более чем 100 млн сомов.

Кто такой Азыгалиев?

Об Азыгалиеве известно, что до назначения в муниципалитет он более 10 лет проработал в управлении Госархстройконтроля по Бишкеку на посту замначальника и начальника управления.

В 2012 году он стал заместителем главного архитектора Бишкека, затем первым замдиректора Государственной экспертизы Госстроя.

В 2014 году Азыгалиева взяли на пост эксперта отдела строительства, транспорта и регионального развития аппарата правительства Кыргызстана, затем назначили на должность директора Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госстрое КР.

В феврале 2019 года Азыгалиев был назначен вице-мэром Бишкека. В мэрии Азыгалиев запомнился своей инициативой снести часть Ботанического сада, чтобы расширить одну из улиц. Еще он долго обещал активистам с инвалидностью, что в Бишкеке наконец заработают подъемники в подземных переходах, чего так толком и не произошло.

Чем он занимался после того, как покинул кресло в 2020 году, неизвестно. В базе минюста указано, что Азыгалиев — соучредитель компании «Учебно-воспитательный комплекс «Приоритет».



