Пресс-служба МВД сообщила,что глава Уланбек Ниязбеков 5 июля провел онлайн-совещание с подразделениями ОВД о мерах безопасности по предстоящим выборам депутатов в горкенеши Бишкека, Оша и Токмока.

На заседании Ниязбеков, кроме поручений по пресечению подкупа избирателей и использования административного ресурса, поднял вопрос о вакцинации сотрудников милиции.

По словам главы МВД, среди сотрудников правоохранительных органов нужно провести вакцинацию, и следить за соблюдением санитарных норм.

«Для дальнейшей работы по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью мы все вместе должны приложить все усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса. Для этого необходимо, чтобы каждый сотрудник милиции прошел вакцинацию и четко выполнял возложенные на него задачи», — заявил Ниязбеков.

В Кыргызстане кампания по вакцинации началась еще в апреле 2021 года. При этом, власти страны не раз отмечали, что на фоне третьей волны COVID-19 вакцинация по стране идет слабо.

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По данным минздрава, на 5 июля в стране первую дозу вакцины получили 121 601 человек, из них вторую дозу получили 81 174 человека.

На фоне этого министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о тотальной вакцинации медработников. При этом в документе не отмечается, какие санкции будут применять к тем, кто откажется проходить вакцинацию — невыплата зарплаты, увольнение или какие-то еще меры.

Ранее принудительную вакцинацию уже предлагал для госслужащих и глава минэкономфина Акылбек Жапаров. Согласно его идее, медикам и другим госслужащим можно заморозить зарплату, если они не хотят прививаться от COVID-19.

Между тем, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова 5 июля сообщила, что китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm привезут в страну до 10 июля.

По ее словам, всего в страну доставят 1 млн 250 тысяч доз Sinopharm — 1 млн 100 тысяч доз приобретены за счёт республиканского бюджета, остальные 150 тысяч — гумпомощь.

За время пандемии в Кыргызстане выявили 132 070 случаев заражения коронавирусом. От осложнений вызванных COVID-19 скончались 2 046 пациентов.