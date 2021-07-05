Полпред кабмина в Чуйской области Эркин Тентишев объяснил, почему выгнал из своего кабинета журналиста. По его словам, журналист назвался корреспондентом одного из телеканалов, который не работает уже два месяца. Кроме того, по словам Тентишева, корреспондент был груб.

«Этот парень грубо начал спрашивать: “Что ты сделал за 100 дней, тебе этого срока мало что ли?” Я промолчал. Потом попросил остановить съемку и сказал, что не буду давать интервью. Позвал помощников и сказал, что нужно было проверить документы, перед тем как пускать их. Когда попросил его выйти, парень начал снимать происходящее на телефон», — рассказал Тентишев порталу super.kg.

Он отметил, что относится с уважением к работникам СМИ и ценит их труд, но призвал «не выполнять специальные заказы с целью осквернить чье-либо достоинство».

Версия журналиста

29 июня журналист Жоодар Бузумов сообщил, что его из своего кабинета выпроводил с помощью охранников полпред Чуйской области Эркин Тентишев.

По его словам, об интервью он договаривался заранее и когда задал чиновнику «неудобный вопрос» о незаконной выдаче земель в Ленинском районе области, то Тентишев остановил съёмки и вызвал охрану.

«Я в тот момент вышел в прямой эфир в фейсбук», — написал он.

Кто такой Тентишев?

Эркина Тентишева назначили полномочным представителем кабмина в Чуйской области 10 марта. До этого он не работал на госслужбе, а занимался бизнесом.

Тентишев является учредителем ряда компаний и фирм, в числе которых «Азиатский медицинский институт имени Саткынбая Тентишева» (АзМИ), авиакомпания «Эркин Эйр» и охранно-детективное агентство «Ультра Проф Сервис».

«Азиатский медицинский институт имени Саткынбая Тентишева» расположен в городе Кант Чуйской области, в нём обучается около полутора тысяч студентов. В 2018 году в интервью «Азаттыку» Тентишев говорил, что стоимость обучения на лечебном факультете института достигает $2 тысяч или же 135 тысяч сомов, а на стоматологическом факультете — 75 тысяч сомов в год. Он тогда отметил, что 98% учащихся — это студенты из зарубежных стран, таких как Индия и Пакистан.

Этот мединститут не раз оказывался центре скандалов. Студенты, обучающиеся там, не раз жаловались на низкое качество обучения и требовали закрыть вуз. А в 2014 году Минобразования даже приостановило действие лицензии мединститута на три месяца с формулировкой «плохое качество обучения». В том же году первые выпускники этого вуза вышли на акции протеста из-за того, что не могли получить свои дипломы. Позже АзМИ через суд всё же вернул себе лицензию.

На парламентских выборах 2015 года Тентишев баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан» и шёл 6 списке кандидатов, но парламентарием не стал.

В декабре 2020 года в разгар агитационного периода перед досрочными президентскими выборами 10 января Эркин Тентишев стал фигурантом скандала. В фейсбуке появился агитационный ролик, снятый в стенах его учебного заведения, в котором сам Тентишев призывает голосовать за кандидата Садыра Жапарова.

На кадрах ролика, снятых с дрона, видно, как на крыльце и в актовом зале вуза более 20 человек держат портреты Садыра Жапарова. Кроме того, в видеоматериале все присутствующие кричали «Садыр».

Представители мединститута тогда пояснили, что данное мероприятие было организовано молодежным движением «Ысык-Ата, Кант жаштар ынтымагы» и согласовано с административным директором вуза, однако его не уведомили о том, что в здании будет проводиться агитация. Он сказал, что студентов института на мероприятии не было, так как они не посещают учебный корпус в офлайн-режиме и учатся дистанционно.

В предвыборном штабе кандидата Жапарова сразу открестились от ролика, сказав, что к этому видео «ни штаб, ни сам Жапаров не имеют отношения».

В итоге рабочая группа ЦИК рекомендовала членам комиссии оштрафовать Эркина Тентишева за нарушение правил агитации на 7 500 сомов.

Фото на заглавной фейсбук-страница Жоодара Бузумова.