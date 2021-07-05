Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Она пожаловалась на плохую работу руководства Министерства юстиции при инвентаризации законодательства страны.

По мнению Джакуповой, на протяжении длительного времени руководство минюста не может наладить работу экспертных групп, которые занимаются инвентаризацией законов.

«Центральным звеном инвентаризации законодательства является проведение оценки законов, от результатов которой будет зависеть дальнейшая судьба каждого закона», — отметила она.

По её словам, фактически работа по инвентаризации началась только сейчас, хотя соответствующий указ президент подписал ещё 8 февраля этого года.

Джакупова отметила, что в состав экспертных групп минюст сначала не включил представителей гражданского общества. Но позже все-таки сделал это после продолжительной критики общественности.

По её словам, 30 июня в минюсте в ходе второго заседания экспертной подгруппы по вопросам государственного устройства объявили, что «руководство министерства самостоятельно распределило законы, подлежащие оценке, между членами данной подгруппы».

«Данное решение не выдерживает никакой критики! Минюст абсолютно не учитывает, что в праве, как и в любой другой отрасли, существует понятие специализации […] Закон “Об адвокатуре и адвокатской деятельности” было поручено оценивать подгруппе, в которой нет представителей института адвокатуры», — отметила она.

По её мнению, качество оценки законов «изначально ставится под сомнение, поскольку руководство минюста поручает провести анализ законов лицам, не специализирующихся в соответствующих отраслях права и сферах деятельности».

По словам Джакуповой, она уже дважды встречалась с министрессой юстиций Асель Чынбаевой в целях обсуждения вопросов инвентаризации.

«В ходе встреч мне было обещано, что наши предложения будут рассматриваться объективно с предоставлением ответов в установленные сроки. К сожалению, никаких ответов мы не получили. Подобные решения и действия минюста позволяют предположить, что включение представителей гражданского общества в составы подгрупп является лишь имитацией сотрудничества с общественностью», — считает она.

Правозащитница отметила, что на минюст возложена очень важная и одновременно сложная задача по проведению инвентаризации законодательства.

«Однако перечисленные выше обстоятельства в их совокупности демонстрируют полное отсутствие навыков госуправления у руководства минюста […] недочеты существенным образом повышают риски формирования некачественного законодательства в процессе его инвентаризации, что может в будущем привести к серьезным проблемам для граждан», — подчеркнула она.

Чтобы сформировать качественное и стабильное законодательство правозащитница попросила президента «обеспечить прозрачность деятельности экспертных групп, а также справедливые процедуры принятия решений, учитывающие предложения общественности».

Кроме того, она предложила дополнить специальный раздел на сайте главы государства, в котором размещаются проекты законов и других документов, инициированных президентом. Джакупова попросила добавить дату опубликования законопроекта, сопроводительные документы, включая справку-обоснование, а также информацию об окончательной версии документов и их направлении в Жогорку Кенеш.

Также правозащитница попросила президента обратить внимание на то, что после октябрьских событий 2020 года и до настоящего времени на сайте Жогорку Кенеша не работает раздел «Законопроекты».

«Именно в этом разделе граждане могли увидеть текст законопроектов в том виде, в котором они были внесены в парламент, сопроводительные документы к ним, кем и когда они были внесены, дальнейшее движение документов, заключения экспертиз, позиции госорганов, решения комитетов и постановления Жогорку Кенеша, а также окончательные тексты принятых законов с внесенными в них изменениями. Предоставление указанной информации является обязанностью государства», — подчеркнула она.

Инвентаризация законов

Из-за принятия новой Конституции многие законы должны быть отменены или переписаны в соответствии с новым Основным законом страны.

Сначала минюст хотел прекратить действие всех законов по принципу «гильотины», но затем отказался от этого. Однако, инвентаризация законодательства продолжилась.

Как и планировалось ранее, инвентаризация будет длиться до 31 декабря 2021 года, согласно указу президента Садыра Жапарова.

Минюст в конце мая сообщил, что под инвентаризацию попадают 356 законов страны. При этом, туда не попадают конституционные законы, кодексы, международные договоры, законы в сфере госслужбы.

Тогда же ведомство отметило, что специально созданная межведомственная группа также продолжит свою работу и анализировать законы на соответствие критериям качества и эффективности.

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