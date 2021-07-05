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Гражданское движение «Баштан Башта» 5 июля сообщило, что на их активистов в Баткенской области пытались напасть неизвестные люди «спортивного телосложения». По их словам, неизвестные требовали, чтобы активисты движения покинули область.

❗️❗️❗️ Прямо сейчас в Баткене команду движения “Баштан Башта” поджидают молодые люди спортивного телосложения у входа в кафе, где команда ужинает. Молодые люди в масках в агрессивной форме требуют ребят покинуть Баткен. ⬇️ — Баштан Башта (@bashtan_bashta) July 5, 2021

По словам активистов, собравшиеся люди не дают внятного ответа, почему требуют от них покинуть область.

В «Баштан Башта» отметили, что их команда приехала в Баткенскую область по проекту развития предпринимательства.

В гражданском движении сообщили «Клоопу», что на место приехал участковый из ГУВД Баткена и активисты едут писать заявление в милицию.

«Баштан Башта» — это молодежное гражданское движение, направленное на информирование и просвещение граждан Кыргызстана.