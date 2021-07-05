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Гражданское движение «Баштан Башта» 5 июля сообщило, что на их активистов в Баткенской области пытались напасть неизвестные люди «спортивного телосложения». По их словам, неизвестные требовали, чтобы активисты движения покинули область.
По словам активистов, собравшиеся люди не дают внятного ответа, почему требуют от них покинуть область.
В «Баштан Башта» отметили, что их команда приехала в Баткенскую область по проекту развития предпринимательства.
В гражданском движении сообщили «Клоопу», что на место приехал участковый из ГУВД Баткена и активисты едут писать заявление в милицию.
«Баштан Башта» — это молодежное гражданское движение, направленное на информирование и просвещение граждан Кыргызстана.