Гендерные стереотипы в спорте ─ одна из основных проблем, с которой приходится сталкиваться спортсменкам. Женский спорт менее популярен, чем мужской, потому что на него выделяется мало финансов, а СМИ обращают меньше внимания. Выбирая между дочерью и сыном, большинство родителей вероятнее всего отдадут мальчика в спортивную секцию.

Вместе с экспертами и спортсменками разбираемся, как гендерные стереотипы в спорте влияют на девочек и с какой дискриминацией они сталкиваются.

Что такое гендерные стереотипы?

ООН определяет гендерные стереотипы как:

«распространенное мнение или предубеждение о свойствах и характеристиках, которыми обладают или должны обладать женщины и мужчины, а также о ролях, которые они выполняют или должны выполнять».

Например, существует стереотип о том, что девочки должны быть скромными и нежными, а мальчики ─ сильными и не плакать. Хотя исследования не подтверждают, например, что женщины более эмоциональны, чем мужчины.

Социолог Рейна Артурова отмечает, что гендерные стереотипы наносят много вреда, особенно, когда они ограничивают способность женщин развивать определённые личностные качества или профессиональные навыки. По ее словам, они ограничивают свободу и принятие решений относительно жизни, планов, интересов.

Откуда они берутся?

Как и другие общественные нормы стереотипы о мужчинах и женщинах приобретаются в процессе взросления. Их источниками могут быть родители, воспитатели, учителя.

В традиционной системе детей воспитывают в соответствии с их биологическим полом. Это касается не только внешних проявлений, но и внутренних установок о том, что девочки должны быть более женственны, а мальчики ─ более маскулинны. Да и в целом, в обществе прослеживается четкое разделение на «мужское» и «женское».

Джудит Батлер в своей книге Gender Trouble утверждала, что приписанный при рождении пол, мужской или женский, не определяет жизнь человека: за него это делает социум. Гендерные стереотипы транслируются в книгах, кино, мультфильмах и на телевидении. Игрушки также делятся на те, что для девочек и те, что для мальчиков.

Однако девочки и мальчики на самом деле не настолько разные. Мужчины вполне могут справляться с домашними делами или воспитанием детей, а женщины — руководить бизнесом или стрелять из ружья. И пол в этом не имеет никакого значения.

По словам Рейны Артуровой, часто девочки становятся жертвами гендерных стереотипов, хотя с точки зрения культуры стереотипы должны помогать человеку социализироваться и жить в обществе.

«Зачастую в последнее время [гендерные] стереотипы идут наперекор интересам современной женщины и современной девочки», ― утверждает социолог.

А разве в спорте тоже есть гендерные стереотипы?

К сожалению, да. Они проявляются в семьях, когда девочек решают отдать на танцы, а не в спорт. Футболистка сборной Кыргызстана Айжан Боронбекова приводит пример, что когда она играла в футбол в школе, одна из учительниц ей сказала: «Разве девочки играют в футбол? Если дальше будешь играть, тебя никто в жёны не возьмёт!»

Социолог Рейна Артурова отмечает, что большинство родителей отдают приоритет в спорте сыну, чем дочери. Она приводит пример, что, когда она водила своего сына на футбол, туда приходил мужчина с тремя детьми ─ двумя дочерьми и сыном.

«Одна из его дочерей настоятельно говорила: “Пап, я тоже хочу бегать с ним, я тоже хочу играть в футбол”, на что отец ответил: “Нет, ты потом на гимнастику или на рисование пойдёшь, а сейчас мы сидим, смотрим и ждём целый час, пока сын тренируется”. Видите, где приоритеты?» — говорит Артурова.

Дискриминация проявляется и во взрослом спорте. Например, впервые женщинам разрешили участвовать в Олимпийских играх в 1900 году в Париже. Из 997 участников было только 22 женщины.

Впервые женщина пробежала марафон в 1967 году. Это была Катрин Швитцер на Бостонском марафоне. Когда ее увидели организаторы и другие участники-мужчины, они пытались её выгнать. Однако Катрин не сдалась и добежала до финиша.

В Саудовской Аравии только в 2013 году ученицам частных школ разрешили заниматься спортом, а женщинам кататься на велосипедах (но только в парках и зонах отдыха). А в 2018 году женщин впервые пустили на стадион, где проходил футбольный матч.

В публикации ООН «Женщины, гендерное равенство и спорт» говорится, что «распространенным социальным препятствием является стереотипное представление о спорте». Общепринятые нормы поведения женщин, от которых ожидают «женственности» и «скромности», исключают их из участия в спортивных мероприятиях, в которых демонстрируются «мужские характеристики» в таких как регби и бокс. Когда женщины занимаются такими видами спорта [силовые], их относят к таким негативным чертам как «мужественность» и «неженственность».

Но ведь есть же женские виды спорта. В чем проблема?

К сожалению, существование женских видов спорта не решает проблему гендерной дискриминации. Они получают меньше внимания СМИ, меньше зрителей, меньше финансирования.

Согласно публикации ООН «Женщины, гендерное равенство и спорт», «значение женского спорта часто ниже, что приводит к неадекватным ресурсам и неравной заработной плате и наградам. В СМИ женский спорт не только маргинализируется, но и часто представлен в другом стиле, который отражает и укрепляет гендерные стереотипы».

Само по себе деление на мужской и женский спорт ─ нормально. Таким образом учитываются физиологические особенности. Но помимо этого есть также виды спорта, где женщины соревнуются наравне с мужчинами и зачастую сталкиваются с дискриминацией.

Серебряная призерша чемпионата мира по джиу-джитсу Малика Боотаева рассказывает, что когда она начинала тренироваться, часто сталкивалась с осуждением со стороны мужчин.

«У меня был такой опыт, что со мной принципиально никто из мужчин не здоровался в зале, потому что там были такие порядки», — говорит она.

А может просто девочки сами не хотят заниматься спортом?

В 2015 году британское агентство NHS Digital провело исследование физической активности мальчиков и девочек школьного возраста. Выяснилось, что начиная с восьми лет девочки тратят меньше времени на спорт, чем раньше, а к 13-15 годам только 8% девочек занимаются физической активностью хотя бы час в день.

По словам Рейны Артуровой, так происходит не потому, что девочки менее спортивные или слабые, а потому что из-за гендерных стереотипов у них меньше возможностей пробиться. Например, когда родители не позволяют девочкам идти в «силовой спорт», а отдают девочек на гимнастику, потому что «это для девочек».

«С самого первого матча я слышала ужасные вещи: меня называли шлюхой, говорили, что здесь мне нечего делать. Знаете, эти фразочки типа “Хоккей – мужской спорт, а ты иди на кухню!” Мне было тогда девять лет, я мечтала заниматься хоккеем, но в клубе мне сразу сказали: мальчики и девочки одновременно на лед выходить не могут!» ─ вспоминает Шарлот Жирар-Фабр, бывшая хоккеистка и судья международного класса (цитата по Euronews).

Кыргызская спортсменка Малика Боотаева отмечает, что до начала 20 века спорт женщинам был вообще противопоказан. Считалось, что он может влиять на репродуктивную способность женщин. Кроме того, существует стереотип, что мужские виды спорта только для мужчин, а женские только для женщин. Потому что якобы мужские виды спорта делают женщину мужеподобной, а женские виды спорта развивают женственность.

В ответе Госагентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта на запрос CABAR.asia, говорится, что в республиканских соревнованиях принимают участие больше мужчин, чем женщин. Такая же ситуация наблюдается и при занятиях в спортивных секциях.

«Это связано с тем, что сразу после окончания школы большинство девушек выходят замуж, после чего на спорт не остается времени. Еще одной из причин можно назвать то, что большинство видов спорта являются чисто мужскими, а также большинство спортивных объектов находятся в частной собственности и не у всех есть возможность заниматься спортом», ─ отмечает ведомство.

По словам Рейны Артуровой, на результативность девочек влияют их возможности развиваться в спорте и поддержка семьи ─ поощряют ли родители занятия дочери спортом или предпочтут инвестировать в сына.

Я знаю мало хороших спортсменок, которые добились больших успехов. Может просто женщины показывают результаты хуже, чем мужчины?

На самом деле нет. А если взять статистику Кыргызстана, то все происходит даже наоборот.

По данным Госагентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта, в олимпийских видах спорта Кыргызстана на одну спортсменку приходится четверо мужчин. Большинство девушек занимаются плаванием, художественной гимнастикой и легкой атлетикой.