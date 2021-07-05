Глава Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев рассказал Kaktus.media, что сделали с продуктами, привезенными из Туркменистана.

По его словам, из Ашхабада привезли:

18 тонн сантехнических товаров (трубы разных диаметров — пластиковые, керамический санфаянс, пластиковые изделия, в том числе столы, стулья, ведра и др);

10 тонн помидоров;

6 тонн моркови;

2 тонны кондитерской продукции (различные кондитерские изделия из кукурузы, в том числе чипсы);

образцы тканей и нефтехимию.

«Часть овощей уже реализовали через рынок, но основное — через торговые сети. Цены по продаже предприниматели не разглашают, коммерческая тайна. Но, конечно же, по рыночным ценам реализовали», — сказал Ибраев в комментарии Kaktus.media.

Ранее он отмечал, что кыргызские предприниматели покупают у них груз, но в дальнейшем они поставят продукцию Туркменистану.

30 июня пресс-служба администрации президента сообщила, что из Туркменистана прибыл самолет с грузом, договоры о поставке которого были заключены во время визита Садыра Жапарова в Душанбе. В ведомстве тогда уточнили, что там были заключены контракты на поставку овощей, сантехники и продовольствия на общую сумму более $21 млн.