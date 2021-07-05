Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 5 июля подписал распоряжение по поддержке бизнес-сообщества Кыргызстана.

В своем распоряжении Жапаров дал ряд поручений госорганам, часть которых нужно выполнить до 1 сентября, а часть до 15 декабря 2021 года. В администрации президента отметили, что поручения были сделаны по итогам встречи Жапарова с бизнес-сообществом 23 июня.

Поручения для Генпрокуратуры

Так, Генеральной прокуратуре президент поручил подготовить предложения по внедрению принципа «Единый орган следствия по экономическим преступлениям» и рассмотреть декриминализацию экономических преступлений по разработанным проектам Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Эти поручения надзорный орган должен выполнить до 30 июля.

Что нужно сделать минэкономфину

Большую часть поручений для поддержки бизнеса Жапаров дал Министерству экономики и финансов. Министерство под управлением Акылбека Жапарова должно:

внедрить механизмы по устранению необоснованных проверок;

сократить сроки выдачи и рассмотрения разрешительных документов, справок на 50%;

реализовать в каждой области не менее пяти проектов в сфере туризма;

пересмотреть размер налога на недвижимость в сфере туризма во время пандемии коронавируса;

привлечь инвесторов.

Кроме этого, администрация президента до 1 сентября должна образовать специальный совет по защите предпринимателей и инвесторов, работающий при главе государства.

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Жапаров также обратил внимание и на малые ГЭС. В связи с этим Министерству энергетики и промышленности поручено для их развития установить тарифную цену, гарантированный закуп произведенной электроэнергии и подписать договоры с владельцами малых ГЭС. Вместе с этим, глава страны поручил реализовать не менее пяти проектов по строительству малых ГЭС до середины декабря.

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Что еще поручил Жапаров?

Среди других поручений Жапарова планируется реформировать Торгово-промышленную палату, открыть КПП «Баймак» на кыргызско-узбекской государственной границе и внедрить механизмы по улучшению использования водных ресурсов.

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Водные ресурсы, рабочая сила и хороший климат для инвесторов. Что рассказал Жапаров о Кыргызстане туркменским бизнесменам и чиновникам?