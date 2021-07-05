Пресс-служба «Северэлектро» сообщила, что 6 июля произведёт в Бишкеке дистанционное отключение более 2,7 тысяч бытовых абонентов. Это сделают с неплательщиками, которые имеют долги по оплате за электроэнергию.

По данным «Северэлектро», бишкекчане задолжали 5,2 млн сомов.

В «Северэлектро» напомнили, что абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы, электронные кошельки, а также в кассах коммерческих банков и в ГП «Кыргызпочтасы».

Тарифы на электроэнергию

Сейчас бытовые абоненты платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч электричества, если потребляют до 700 кВт/ч электричества в месяц. При превышении этого лимита далее за каждый киловатт они платят 2 сома 16 тыйынов.

Но власти намерены изменить тарифы на электроэнергию. 15 июня министерство энергетики и промышленности предложило повысить тарифы на электричество, отопление и горячую воду в Кыргызстане.

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Тарифы для населения предлагают повышать постепенно, «во избежание внезапных экономических трудностей при оплате счетов за электроэнергию».

Так, хотят установить единый тариф для населения в 1,09 сомов за 1 кВтч электроэнергии.

«Для жителей высокогорных районов не будет ограничений ни в зимний, ни в летний периоды по потреблению электроэнергии. Для основного населения предлагается оставить в зимний период порог в 1 тысячу кВтч в связи с маловодьем», — сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев на заседании 15 июня.

В 2023 году тариф для населения предлагается повысить до 1,48 сомов. Далее тарифы предлагают корректировать в соответствии с инфляцией.

Однако ряд депутатов парламента уже обратился к председателю кабмина с просьбой отсрочить августовское повышение тарифов. В обращении десяти депутатов к Улукбеку Марипову говорится, что увеличение тарифов может «породить социальный взрыв и закрытие крупных предприятий». Пока реакции Марипова не последовало.