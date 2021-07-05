Депутаты парламента вынесли на общественное обсуждение законопроект «Об амнистии в связи с 30-летием независимости Кыргызской Республики». Документ опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

Если законопроект подпишут, то амнистия коснется более 4 тысяч осужденных.

Кто выйдет на свободу?

Если законопроект примут и амнистию проведут, то из колоний освободят осужденных за менее тяжкие и тяжкие преступления:

мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет;

лиц с инвалидностью I и II групп;

единственных кормильцев в семье, имеющих не менее двух несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью I и II групп;

впервые совершивших менее тяжкие преступления;

женщин и несовершеннолетних, неотбытая часть наказания которых на день вступления этого закона в силу составляет менее одного года.

Этот вид амнистии не распространяется на лиц, совершивших особо тяжкие преступления.

Кому сократят сроки?

Депутаты также предлагают, опираясь на закон «Об основах амнистии и порядке ее применения», сократить неотбытый срок наказания ряду кыргызстанцев.

Предлагается сократить неотбытый срок:

осужденным за менее тяжкое преступление — на половину;

осужденным за тяжкое преступление — на треть;

осужденным за особо тяжкое преступление — на четверть.

Однако амнистия коснется не всех — есть исключения.

«В отношении ряда обвиняемых, подсудимых и осужденных по некоторым видам преступлений, обозначенных в законе об амнистии, законопроект работать не будет», — отмечают депутаты в справке-обосновании.

Речь идет о случаях, прописанных в статье 6 и 7 закона об амнистии. Например, на амнистию не смогут рассчитывать лица, осужденные на пожизненное заключение, а также осужденные за пытки, терроризм, изнасилование несовершеннолетних. Подробнее о тех категориях, на кого амнистия не распространяется, можно прочитать здесь.

Кроме того, «действие законопроекта не применяется в отношении лиц, приговоренных судом к лишению свободы, но находящихся в розыске».

Амнистии и помилования при Садыре Жапарове

Кыргызстан с октября 2020 года после смены власти провел одну амнистию и два крупных помилования по указам президента. В начале ноября и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что кыргызские колонии нужно разгрузить.

Он опирался на собственный многолетний опыт заключения в колонии и заявил, что многие осужденные находятся там несправедливо*.

«Если, к примеру, там сидят 5 тысяч заключенных, то 2 тысячи – невиновны. Среди них нет детей чиновников, богачей, все ребята из простых семей. Многих сажают, просто чтобы закрыть дела. Показать результаты. Если они подадут ходатайство о помиловании, то их освободят. Мы освободим их», – пообещал Садыр Жапаров на пресс-конференции 12 ноября.

*Позже, став президентом, Садыр Жапаров дал первое крупное интервью корреспондентам российского издания «Коммерсант», где рассказал, что сделать революцию и сменить власть ему помогали во многом вчерашние заключенные.

«Я за те три с половиной года, что сидел в тюрьме, помогал простым гражданам, преступникам не помогал. Больше ста человек, которые ко мне обращались, вышли из тюрьмы, пока я сидел. Они начали работать на меня, распространять информацию, что я хороший человек. Когда я вышел, они все находились на митингах, поддерживали меня», — отмечал он.

Уже 18 ноября пресс-служба ГСИН сообщила, что в Секретариат по вопросам помилования при президенте поступили более 1800 ходатайств о помиловании. Из них удовлетворили 268.

«На сегодняшний день согласно указам и.о. президента Жапарова о помиловании, из мест лишения свободы освобождены 230 человек, сокращены сроки в отношении 38 осужденных. В настоящее время продолжаются работы в данном направлении, в скором времени ожидаем решения по остальным ходатайствам», — отметили в ГСИН.

Затем 25 марта 2021 года ГСИН сообщила, что в 2021 году к Жапарову поступили 1378 ходатайств. 245 из них было удовлетворено.

«[…] В соответствии с указом президента “О помиловании осужденных” от 18.02.2021 года, было помиловано 245 осужденных (из них освобождены 89 человек, сокращены неотбытые сроки в отношении 156 человек)», — сообщили в ГСИН.

Ведомство также отчиталось о том, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов и 10-летия Народной Апрельской революции 2010 года амнистию применили еще к 975 осужденным. Из них 82 человека освободили от уголовной ответственности, еще 893 осужденным сократили сроки заключения.

Параллельно с указами о помиловании и амнистиями число преступлений в Кыргызстане начало расти. По данным Нацстаткома, в 2021 году за первый квартал в сравнении с прошлым 2020 годом оно выросло на 31%, проступков стало больше на 10%.

Стало на 23% больше преступлений против личности, на 21% выросли убийства, на 17% стало больше изнасилований. Наибольший рост преступлений произошел в Иссык-Кульской области — в 2,6 раза, и в городе Ош и Нарынской области — в полтора раза.

Почти половина из подозреваемых, по информации Нацстаткома, не имела работы. Были ли в их числе отпущенные на свободу по амнистии и указам Садыра Жапарова, неизвестно.

Вопрос о том, может ли быть связан рост преступности с резким уменьшением тюремного населения за последние месяцы в парламенте уже возникал. В частности, им задавался депутат Жанар Акаев.

«Президент в последнее время помиловал и освободил сотни человек. Кто выходит из тюрьмы? Надо выяснить их личности. Было помилование, а до этого была еще амнистия. Около 1 тысячи человек вышли на свободу. Никто не может гарантировать, что они вновь не будут совершать преступления», — отмечал депутат.

Однако до ухода парламента на каникулы этот вопрос так и не был рассмотрен более подробно.

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