Турецкое издание Daily Sabah, процитировало президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил, что Турция арестовала «главу Фето по Центральной Азии» Орхана Инанды.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации».

«Благодаря своей терпеливой работе МИТ вернул в Турцию руководителя ФЕТО по Центральной Азии Орхана Инанды и передал его правосудию», — заявил Эрдоган.

Об этом же сообщило другое турецкое издание «Хабер», которое предоставило видео выступления Эрдогана.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.https://t.co/ufUTkYZmG0 pic.twitter.com/kvnWygIVkb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

«Мы не позволим какой-либо структуре, которая предает это государство и нацию, устраивает засаду, проливает кровь и наносит материальный и моральный ущерб, продолжать свое существование», — цитирует издание Эрдогана.

Эрдоган заявил, что более 100 человек были доставлены в Турцию из разных стран в ходе этой спецоперации.

-FETÖ’nün Kırgızistan'daki gizli yöneticisi

-İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yeşil kategorideydi



FETÖ’cü Orhan İnandı MİT tarafından yapılan operasyonla Türkiye’ye getirildi. MİT’in operasyonu uzman konuklarla @trthaber’de değerlendiriliyor. https://t.co/hrN2qTDp2A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

Исчезновение Орхана Инанды

Президент международного образовательного учреждения «Сапат» и гражданин Кыргызстана Орхан Инанды пропал больше месяца назад, в ночь на 1 июня.

Кыргызская милиция тогда возбудила дело по статье «Похищение человека» и начала его поиски. Это дело под свой личный почти сразу же взял глава МВД Улан Ниязбеков

В МВД сообщали, что в поисках задействованы более 1000 милиционеров. Также, по словам замминистра внутренних дел Нурбека Абдиева, Инанды искали по линии Интерпола.

Кроме того, министерство даже опубликовало видео поисков, согласно которому милиционеры осматривали старые здания и окраины. В МВД отмечали, что в интересах следствия подробности розыска Инанды не разглашаются — хотя в парламенте о поисках все равно отчитались.

Также МВД обещало обратиться в МИД по поводу обыска в посольстве Турции, но о проведении обыска не сообщали.

ГКНБ же сообщило, что ведется расследование, но не по поискам Инанды, а по факту того, что у мужчины есть кыргызское гражданство.

При этом, первый заместитель главы Госкомитета нацбезопасности Рустам Мамасадыков все же сказал, что «ведутся мероприятия», чтобы найти Инанды живым.

Адвокаты семьи Инанды были против участия ГКНБ в поисках, так как сомневались в беспристрастности ведомства. Кроме того, 6 июня турецкое правительственное издание «Sabah» опубликовало материал автора Ферхата Унлу, телеведущего на национальном телевидении. Автор заявил, что президент Кыргызстана дал приказ ГКНБ задержать Орхана Инанды.

1 июля адвокатесса Инанды Таалайкуль Токтакунова опубликовала ответ Генпрокуратуры — согласно ему, специалисты от ГКНБ и не искали пропавшего гражданина Кыргызстана.

Директор «Сапата» Нурлан Кудайбердиев связывал похищение Орхана Инанды с политической обстановкой в Турции, предположив, что за этим делом «могут стоять турецкие власти».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала заявление, в котором призвала власти Кыргызстана расследовать похищение Орхана Инанды.

В HRW не исключали, что Инанды могли похитить за его предполагаемые связи с Фетхуллахом Гюленом, чья общественная организация ФЕТО считается в Турции террористической.