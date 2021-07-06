По мнению депутата Дастана Бекешева, это было не похищение Инанды, а его выдача.

«Позор! Позор! Позор! Выдача Орхана Инанды рано или поздно станет уголовным делом против нашей власти. Это дело схоже с делом Азиза Батукаева. А сегодня власть уверена, что их никто к ответственности не привлечет. Вечно у власти не будешь», — написал он на своей странице в фейсбуке.