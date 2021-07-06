Ряд кыргызских политиков высказались по поводу похищения турецкими спецслужбами гражданина Кыргызстана и директора сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды.
Они раскритиковали действующие власти за неспособность защищать своих граждан, как того требует Конституция.
«Позор!»
По мнению депутата Дастана Бекешева, это было не похищение Инанды, а его выдача.
«Позор! Позор! Позор! Выдача Орхана Инанды рано или поздно станет уголовным делом против нашей власти. Это дело схоже с делом Азиза Батукаева. А сегодня власть уверена, что их никто к ответственности не привлечет. Вечно у власти не будешь», — написал он на своей странице в фейсбуке.
Покушение на суверенитет страны
А экс-депутат Омурбек Текебаев заявил, что похищение Инанды турецкими спецслужбами соразмерно покушению на суверенитет страны.
Он напомнил, что, согласно Конституции, государство гарантирует своим гражданам защиту и они не могут быть выданы другому государству.
«Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана. Это человек, который внес огромный вклад в развитие образовательной системы Кыргызстана, он наш соотечественник […] Если любой из нас окажется в подобной ситуации, мы должны быть уверены в том, что наше государство не оставит нас», — написал Текебаев у себя в фейсбуке.
Экс-депутат призвал власти дать ситуации адекватную оценку событию и принять соответствующие меры.
«Нас всех обманывали»
По этому поводу высказалась и парламентарий Наталья Никитенко. Она также считает произошедшее «позором для всей нашей страны».
«В течение месяца нас всех, в том числе депутатов парламента обманывали, показывая активную деятельность по поиску гражданина страны? “Проморгали” незаконную деятельность иностранной спецслужбы на нашей суверенной территории? Факт остаётся фактом, структуры, призванные проводить контрразведку и обеспечивать безопасность граждан, не смогли обеспечить безопасность нашего гражданина», — написала она на своей странице в фейсбуке.
По её мнению, нынешняя власть не может «ни защитить, ни накормить, не вылечить» и органы безопасности полностью себя дискредитировали.
«С прошлого октября власть говорила об ответственности, о том, что все должно быть у одного человека. Ради этого ломали систему власти, меняли Конституцию, ради этого лилась кровь. Все. Теперь вся власть у одного человека. И что? Где эта ответственность? Где решения?», — считает она.
По ее мнению, свою ясную позицию по этому вопросу должен высказать президент, а МИД должен потребовать от Турции возвращения нашего гражданина.
Нарушение Конституции
Экс-премьер министр и бывший депутат Феликс Кулов же считает, что даже если МИД вручит ноту протеста послу Турции в Кыргызстане, Анкара вряд ли раскроет обстоятельства похищения Инанды из страны.
Кроме того, по мнению Кулова, турецкая сторона, чтобы избежать международного скандала, может подставить кыргызские спецслужбы, заявив, что они согласились помочь.
По его словам, по ряду направлений таких как, международный терроризм или торговля наркотиками, спецслужбы различных стран контактируют между собой без согласования со своими президентами и внешнеполитическими министерствами.
«Если в действительности имело место содействие в тайной выдаче нашего гражданина по согласованию с ГКНБ, то тогда однозначно придётся привлекать к ответственности руководителей “конторы”. Никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права выдавать нашего гражданина другой стране. Это положение прямо записано в Конституции», — отметил он.
«Сил наших правоохранителей хватает только на политиков»
Депутат Жанар Акаев также считает, что похищение гражданина страны иностранными спецслужбами — это позор. По его мнению, кроме руководства страны, к ответственности следует привлечь и тех, кто обманывал граждан, заявляя, что ведутся поиски пропавшего Инанды.
«Не может быть такого, чтобы наша власть не знала про этот инцидент. […] Сил наших правоохранителей хватает только на политиков, которые критикуют [власть] и бизнесменов», — считает Акаев.
«Вас выкрадут под носом у всемогущих силовиков»
По мнению экс-вице-премьер-министрессы Эльвиры Сурабалдиевой, после похищения Инанды для иностранцев нет смысла получать кыргызский паспорт.
«Вас выкрадут под носом у всемогущих силовиков, которые контролируют всё, кроме нашего международного авторитета […] надеюсь будет реакция МИД, ГКНБ. Иначе нашего гражданина подарили Турции как раба, но непонятно в обмен на что», — написала она в твиттере.
Похищение Орхана Инанды
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля заявил, что турецкие спецслужбы задержали и доставили в страну президента сети международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды.
В Кыргызстане его разыскивали с 1 июня, а правоохранительные органы даже завели уголовное дело по статье «Похищение человека». Расследованием занимались МВД и ГКНБ, его искали также по линии Интерпола, но безрезультатно.
Пока правоохранители вели поиски похищенного Инанды, в Бишкеке прошли несколько митингов сторонников президента школ «Сапат». Они и родственники не раз утверждали, что Инанды мог быть похищен турецкими спецслужбами и его держат в посольстве Турции в Кыргызстане.
Нота протеста кыргызского МИДа
МИД Кыргызстана 6 июля вручило послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану ноту протеста и призвало вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.
В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.
В МИДе заявили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.