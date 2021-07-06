Пресс-служба мэрии Балыкчы сообщила о новых ограничениях в связи с пандемией коронавируса.

На заседании оперативного штаба было принято решение приостановить работу крупных ресторанов — тойкана во всем курортном городе. Есть и другие ограничения.

«В связи с эпидемиологической обстановкой с 5 июля запрещено проводить культурно-массовые, спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Они должны проходить на открытом воздухе с участием не более 150 человек и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в сообщении ведомства.

Также предписано усилить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в учреждениям и предприятиям, обслуживающим население — в частности, банкам, парикмахерским, АЗС, рынкам.

По данным минздрава, на 6 июля в Кыргызстане из новых восьми летальных исходов от COVID-19 на Иссык-Кульскую область пришлись три. Также из новых суточных 1233 случаев коронавируса на Иссык-Кульскую область пришлись 35 инфицирований.

В этой области 280 человек получают лечение в стационарах, еще 158 человек лечатся дома. Выздоровели там за сутки 16 человек.

Третья волна COVID-19

В последние несколько недель в Кыргызстане идет резкий рост числа зараженных COVID-19. Минздрав 15 июня заявил, что это — третья волна коронавируса.

Республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

Кроме этого, штаб рекомендовал сотрудникам министерств и ведомств вакцинироваться «в кратчайшие сроки». Руководителей госорганов попросили отправить на удаленный режим работы 50% сотрудников, в том числе тех, кто старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

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