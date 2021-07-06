Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавляет сеть школ «Сапат» в качестве президента.

Инанды — гражданин Кыргызстана, эту информацию подтвердил аппарат президента страны. Президент сети лицеев пропал 31 мая 2021 года. Целый месяц его искали спецслужбы Кыргызстана. А 5 июля президент Турции в прямом эфире сообщил, что Орхан Инанды был похищен турецкими спецслужбами и доставлен в Турцию.

Рассказываем, как кыргызские власти не справились с поисками президента сети школ «Сапат» и как турецкие спецслужбы проворачивают похожие спецоперации по похищению людей в других странах.

Как пропал Орхан Инанды?

По данным милиции, 1 июня примерно в 04:20 поступил вызов о том, что во дворе одного из многоэтажных домов в 10-ом микрорайоне Бишкека обнаружен автомобиль марки Lexus 470 с госномером 01KG 599AHR. Двери машины были открыты.

На месте был гражданин Юсуф Косе, который написал заявление с просьбой оказать содействие в поисках его отца Орхана Инанды. Последний передвигался на этом автомобиле и выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18:00.

Днем 1 июня представители сети школ «Сапат» провели пресс-конференцию в связи с пропажей их президента.

Вице-президентка «Сапат» Раина Асакеева. «Были ли недопонимания с политической точки зрения, я точно не знаю. Но сегодня мы потеряли человека и не знаем, где он находится, это очень тяжело. Во-вторых, почему это произошло именно 31 мая? Связано ли это с окончанием учебного процесса в школах?» – заявила вице-президентка образовательного учреждения Раина Асакеева.

Коллеги Орхана Инанды отметили, что обстоятельства его пропажи вызывают вопросы. Адвокат Зоотбек Кудайбергенов сообщил, что, по неподтвержденной информации, Инанды удерживают силой в Бишкеке.

«По нашей неподтвержденной информации, применяют силу и удерживают его. Авто нашли у одного кафе в Октябрьском районе. Ценные вещи были на месте. Это говорит о том, что не было цели обокрасть. Если бы это был грабеж, то ценные вещи бы забрали», — сказал адвокат. Директор «Сапата» Нурлан Кудайбердиев связал похищение Орхана Инанды с политической обстановкой в Турции, предположив, что за этим делом «могут стоять турецкие власти».

Директор «Сапата» Нурлан Кудайбердиев. «У этого человека не было врагов. Турция в связи с политическими событиями похищает своих граждан в разных странах. У нас такие предположения, потому что Орхан Инанды ни с кем не конфликтовал, он дипломатичный человек», — заявил он.

Супруга пропавшего Рейхан Инанды через социальные сети обратилась к властям Кыргызстана. Она поблагодарила всех, кто помогает в поисках ее мужа.

«Я хочу лишь, чтобы муж в здравии вернулся к нам. Я прошу власти Кыргызстана оказать содействие в его поисках. Из турецких СМИ наверняка всем известно, что если его депортируют из страны, то его жизнь будет подвергнута опасности. Я боюсь за его безопасность. Я верю в справедливость и дружелюбие кыргызского народа. Надеюсь, что моего мужа не депортируют», — сказазала она.

Как проходили поиски Инанды?

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство по статье «Похищение человека». Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Кроме того, пресс-служба президента подтвердила, что уроженец Турции Инанды является гражданином Кыргызстана.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что дело находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

В Госкомитете нацбезопасности тоже сообщили, что в ведомстве принимают меры по поиску лиц, причастных к похищению. По данным ГКНБ, в 2019 году была угроза похищения Инанды – члены ОПГ намеревались похитить предпринимателя, чтобы получить выкуп.

Тогда правоохранительные органы Кыргызстана рекомендовали ему «привлечь личную охрану и принять необходимые меры предосторожности». Позже родные Инанды отмечали, что он завел охрану, но в тот вечер был один.

3 июня в ГУВД Бишкека заявили, что Орхан Инанды официально не пересекал государственную границу.

«Ведутся круглосуточные поиски с привлечением наиболее опытных сотрудников следственных и оперативных подразделений УВД Октябрьского района, ГУВД Бишкека, ГУВД Чуйской области и МВД. Устанавливаются и допрашиваются десятки свидетелей, а также возможные очевидцы происшествия», – сообщили в милиции.

По их данным, были созданы оперативно-мобильные группы, дополнительно проверяющие общественные места, развлекательные заведения, гостиницы, рынки и торговые комплексы, парки, стройки, подвалы, чердачные помещения, а также поиски велись в новостройках, жилмассивах, пригородных населенных пунктах и на дачных участках.

ГУВД Бишкека ищет Орхана Инанды. Фото из официального релиза.

«На выездах и въездах в столицу выставлены мобильные и стационарные посты, проверяются автомобили», – отметили в милиции.

Тогда же пресс-служба президента сообщила, что в секретариате Совета безопасности прошло оперативное совещание по ситуации с исчезновением Инанды.

Секретарь Совбеза Марат Иманкулов отметил, что нужно усилить координацию между ведомствами и провести все мероприятия по скорейшему установлению местонахождения Орхана Инанды.

В тот же день образовательная организация «Сапат» объявила вознаграждение за информацию о местонахождении своего главы.

4 июня в ГУВД Бишкека сообщили, что поиски активно продолжаются – милиция ищет свидетелей и очевидцев произошедшего, отрабатываются все возможные версии.

6 июня жена пропавшего Рейхан Инанды сообщила — поступила информация о том, что ее супруг содержится в посольстве Турции. По ее словам, турецкое посольство применяет пытки для того, чтобы заставить Орхана Инанды отказаться от кыргызского гражданства, чтобы депортировать его из страны.

Однако в посольстве Турции это отрицали. В диппредставительстве заявили, что Инанды гражданин Кыргызстана, поэтому его жена и коллеги должны обратиться к местной милиции.

7 июня правительственное турецкое издание Sabah в материале под заголовком «Новый этап в борьбе с ФЕТО*» заявило, что Орхан Инанды задержан в Кыргызстане.

В этот же день общенациональный телеканал Турции (TGRT Haber TV) в своём эфире сообщил, что операцию по похищению Инанды проводило ГКНБ Кыргызстана. Ведущий телеканала отметил, что это было сделано перед рабочим визитом Жапарова в Турцию.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им.

8 июня замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что Орхан Инанды теперь разыскивается по линии Интерпола.

9 июня адвокатесса пропавшего Таалайгуль Токтакунова опубликовала фотографии с последней записи видеорегистратора машины Инанды перед его исчезновением. Она просила помочь найти людей, изображенных на кадрах. Пользователи соцсетей определили людей на фото как «типичных сотрудников ГКНБ».

Фото: Фейсбук Таалайгуль Токткуновой.

В этот же день президент Садыр Жапаров полетел в Турцию на переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, где глава Турции отметил важность Анкары и Бишкека в борьбе против организации ФЕТО.

Жапаров и Эрдоган. Фото: пресс-служба президента.

Тогда же правозащитники из Human Rights Watch не исключали, что Инанды могли похитить за его предполагаемые связи с Фетхуллахом Гюленом, чья общественная организация ФЕТО считается в Турции террористической.

13 июня Токтакунова заявила, что они сомневаются в беспристрастности Госкомитета нацбезопасности в поисках Инанды и попросили отвести ГКНБ из межведомственной комиссии. На это повлияла статья правительственного турецкого издания «Sabah», в которой журналист заявил, что это президент Кыргызстана дал приказ ГКНБ задержать Орхана Инанды.

17 июня ГКНБ сообщило, что ведется расследование — но не по поискам Инанды, а по факту того, что у мужчины действительно есть кыргызское гражданство. При этом, первый заместитель главы Госкомитета нацбезопасности Рустам Мамасадыков все же сказал, что «ведутся мероприятия», чтобы найти Инанды живым.

1 июля адвокатесса Инанды опубликовала ответ Генпрокуратуры — согласно ему, специалисты от ГКНБ и не искали пропавшего кыргызстанца.

5 июля супруга пропавшего Рейхан Инанды вышла на одиночный пикет в центре Бишкека с плакатами: «Где Орхан Инанды?» и «Найдется ли Орхан Инанды».

Фото: АКИпресс.

И в этот же день становится известно, что турецкие спецслужбы похитили Инанды в Кыргызстане и доставили в Турцию.

Похищенный Орхан Инанды.

«Благодаря своей терпеливой работе МИТ вернул в Турцию руководителя ФЕТО по Центральной Азии Орхана Инанды и передал его правосудию», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, более 100 человек были доставлены в Турцию из разных стран в ходе этой спецоперации.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.https://t.co/ufUTkYZmG0 pic.twitter.com/kvnWygIVkb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции Ахмету Догану с требованием вернуть похищенного Инанды.

В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.

Также в МИД сообщили, что посол Доган заявил о турецком гражданстве Инанды — с его слов Инанды признается исключительно как их гражданин.

«При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызстана», — сообщили в МИД Кыргызстана.

Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что примут все меры по защите прав Инанды, как гражданина Кыргызстана.

Позже и президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

«Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанды является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции», — сказал Жапаров.

Акции в поддержку Инанды

Митинги с требованием найти Орхана Инанды начались сразу же после его исчезновения. 1 июня возле посольства Турции в Бишкеке собрались около 70 человек.

Собравшиеся держали плакаты с надписью «Табылсын!» («Пусть найдется»), «Свободу Орхану Инанды!» и «Руки прочь от гражданина Кыргызстана!»

На следующий день у здания посольства Турции собралось уже свыше 200 человек – студенты «Сапата», а также родители выпускников, требующих найти пропавшего Инанды.

Позже они прошли к Дому правительства, и потребовали от его представителей дать им информацию относительно поисков президента сети лицеев «Сапат». Они утверждали, что за его похищением могут стоять спецслужбы Турции.

3 июня митингующие снова вышли на акцию уже к Дому правительства, требуя найти исчезнувшего президента «Сапат». На этот раз на митинге собрались около 300 человек.

«Мы будем собираться здесь каждый день в 10:00, пока Орхана Инанды не найдут. Мы призываем руководство МВД и ГКНБ как можно скорее раскрыть это дело и сообщить общественности все подробности. Верните нашего учителя!» — говорили митингующие.

Акцию поддержали депутаты парламента Шайлообек Атазов и Нурбек Тотонов.

«Орхан Инанды 28 лет поднимает уровень образования в Кыргызстане. То, что мы не можем уже третий день найти пропавшего, роняет наш имидж на международной арене. Обращаемся к правоохранительным органам и просим привести его к семье в целости и сохранности. Мы в парламенте также подняли этот вопрос», — сказал Атазов.

По мнению депутатов, руководители правоохранительных органов должны отчитаться перед Жогорку Кенешем по ситуации и проделанной работе.

«В “Сапате” учатся мои дети. Всем известно, какое хорошее воспитание дает лицей. Мы не можем назвать наших детей террористами. Оттуда выпускаются самые воспитанные и образованные ребята. Пропал в первую очередь гражданин Кыргызстана. Государство должно взять данный вопрос под контроль», — отметил Нурбек Тотонов.

Кроме того, 3 июня родители детей, которые обучаются в турецком лицее «Сапат» города Ош, провели пресс-конференцию и обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Родительский комитет.

По словам одного из родителей Тургунбая Алдакулова, Орхан Инанды, который внес огромный вклад в сферу образования, должен быть найден, а виновники в его похищении должны понести соответствующее наказание. Он отметил, что не нужно вмешивать в политику лицея «Сапат».

4 июня в Бишкеке у Дома правительства снова собрались сторонники пропавшего президента школ «Сапат». Среди них были студенты, их родители и учителя образовательного учреждения.

Аналогичный митинг в поддержку Инанды провели кыргызстанцы, проживающие в США. Свое послание они адресовали в международные организации по защите прав человека.

Сторонники Инанды собирались на митинги каждый день с 1 по 9 июня. Затем акции стали проходить реже.

Сначала Турция никак не реагировала на эти акции, но позже турецкие пропагандистские СМИ назвали акции в поддержку Инанды «провокацией ФЕТО*», а участников акции – «группой, организованной ФЕТО». При этом в материале было отмечено, что Турция давно требует его экстрадиции.

*ФЕТО или Гюленизм — общественное движение, признанное в Турции террористическим, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

The Economist отмечает, что Гюленизм характеризуют как «движение за мир, основывающееся на идеях пацифизма и предлагающего новый современный взгляд на ислам; концепция движения противостоит экстремистской направленности салафизма». Точное количество последователей Гюлена неизвестно, однако, согласно подсчетам разных источников, количество последователей варьируется от одного до восьми миллионов.

Эрдоган и Гюлен.

«Члены ФЕТО собрались перед посольством Турции в Бишкеке с транспарантами и скандировали: “Найдите!”, “Где Орхан Инанды?”. Толпа, выкрикивающая антитурецкие лозунги, хотела узнать о его судьбе. Согласно сообщениям с места события, в акции участвовали как граждане Кыргызстана, так и граждане Турции», – отмечено в одном из подобных материалов.

Кто такой Инанды и что за сеть лицеев «Сапат»?

Орхан Инанды.

Орхан Инанды — президент сети образовательных учреждений «Сапат». Эта сеть включает в себя 16 лицеев-пансионов по всему Кыргызстану, две международные школы — Silk Road и Cambridge, а также четыре начальные школы в Бишкеке и международный университет «Ататюрк Ала-Тоо».

В заведениях обучаются более 10 тысяч школьников и студентов, работает 995 преподавателей из Кыргызстана, 131 — из Турции и 52 — из других стран.

Ранее эта сеть турецких образовательных учреждений в Кыргызстане называлась «Себат».

Власти Турции заявляют, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен.

Гюлена обвинили в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года. После этого власти страны начали закрывать учебные заведения, которые были основаны Гюленом.

По всей стране были задержаны тысячи преподавателей, власти обвиняли их в распространении «террористических идей».

Тогда же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил кыргызстанцев о «террористической угрозе». По его словам, она якобы исходит от образовательных учреждений «Себат», среди которых числится и университет «Ататюрк-Алатоо».

Чавушоглу призвал власти закрыть учебные заведения, созданные общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, в ответ МИД Кыргызстана призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны.

Тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что школы закрываться не будут, но в них усилят контроль. Он поручил проработать новый устав школ и позаботиться о том, чтобы Министерство образования стало одним из главных учредителей сети лицеев. Сейчас минобразования владеет 30% акций лицеев.

В 2017 году власти решили изменить название на «Сапат», чтобы снять с учебных заведений подозрения в «террористической угрозе».

В 2019 году посол Турции Женгиз Камил Фырат демонстративно покинул ифтар, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Недовольство дипломата было вызвано тем, что на ифтар пригласили директора лицеев «Сапат» Орхана Инанды. По словам Камила Фырата, Инанды — член террористической организации ФЕТО.

Позже стало известно, что в 2019 году Турция подавала заявку на экстрадицию Орхана Инанды, власти страны обвинили мужчину в «подготовке террористов».

«В 2019 году Генеральная прокуратура рассмотрела запрос Турции об экстрадиции Орхана Инанды и ответила, что он гражданин Кыргызстана, мы никак не можем выдать его другой стране. Это все было проведено на основе работы МВД и МИД», — заявил заместитель главы МИД Айбек Артыкбаев 7 июня 2021 года.

Тогда же Турция потребовала экстрадировать двух сотрудников «Сапат», учителей лицеев Синана Йылмаза и Санджара Абдулхакима. Генпрокуратура Кыргызстана удовлетворила запрос и приняла решение об их экстрадиции. Их тогда доставили в СИЗО ГКНБ.

Сторонники учителей «Сапат» сообщили, что они попросили убежище в Кыргызстане. В связи с этим Первомайский районный суд Бишкека в декабре 2019 года отменил решение Генпрокуратуры. В начале 2020 года Бишкекский городской суд оставил решение без изменения.

В Турции выпускников и преподавателей сети лицеев «Себат» подвергают гонениям и арестам. Выпускники лицеев не согласны с обвинениями турецких властей.

В марте 2021 года Чавушоглу во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым снова заявил, что «организация ФЕТО несет угрозу и для Кыргызстана».

Сам Гюлен проживает в США. Правительство Турции требовало у американских властей его депортировать, но безуспешно.

Похищения турецкими спецслужбами в других странах

Кения

31 мая 2021 года турецкие СМИ сообщили о задержании Селахаддина Гюлена, племянника обвиняемого в попытке госпереворота Фетхуллаха Гюлена.

Селахаддин Гюлен.

Согласно официальным данным властей, его задержали и доставили в Турцию сотрудники Национальной разведывательной организации. Тогда не уточнялось, где именно была проведена операция по задержанию — отмечалось только, что это произошло за рубежом.

Позже телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что турецкая разведка вывезла Селахаддина из Кении, похитив его 3 мая. Об этом заявила в видеообращении его супруга Серийя Гюлен.

«Длительное время он проживал за пределами Турции, работая учителем. Мы поженились совсем недавно, но начать новую жизнь так и не успели. С тех пор как Селахаддина похитили, никаких известий от него не было. Я обивала пороги разных учреждений, а о самом инциденте написали крупнейшие газеты Кении», — рассказала она.

Она предположила, что мужа отправили в Турцию еще 5 мая, а причиной похищения стала его фамилия.

Тогда кенийские СМИ сообщили, что власти Турции потребовали экстрадиции Селахаттина Гюлена из Кении на основании «красного уведомления» Интерпола. Это было сделано, несмотря на то, что неделей ранее суд округа Киамбу принял решение, запрещающее его арест, экстрадицию или депортацию.

Монголия

В июле 2018 года турецкого педагога Вейселя Аксая, руководящего сетью международных школ «Себат» в Монголии, похитили и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.

Тогда неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе.

Генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школой, ссылаясь на полицию, сообщил, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.

Через несколько часов в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Данные сайта Flightradar24 показали, что это был реактивный самолет Bombardier, эксплуатируемый ВВС Турции.

Когда стало известно о самолете, семья и друзья Аксая собрались в аэропорту. Позже во второй половине дня Министерство иностранных дел Монголии выступило с заявлением о том, что правительство приказало самолету оставаться на земле.

В МИД заявили, что захват Аксая станет «неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать». Самолет покинул Монголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов.

Молдова

В сентябре 2018 года Служба информации и безопасности Молдовы задержала и увезла в неизвестном направлении семерых учителей молдавско-турецких лицеев Orizont. Позже выяснилось, что их увезли в Турцию, где их сразу поместили в тюрьмы — сейчас они отбывают там длительные сроки.

Высылка учителей была незаконной. Все сотрудники лицеев просили в Молдове убежище и выдворить их из страны можно было только по решению суда. Некоторые жили в Молдове более 20 лет, у многих там были семьи. У властей Молдовы тоже не было права передавать их представителям властей Турции, где им грозили пытки и политическое преследование.

Фото: NewsMaker.

В Молдове это дело назвали «делом турецких учителей» и «черным пятном Молдовы».

«Дело “турецких учителей” поставило своеобразный политический диагноз режиму, существовавшему тогда в Молдове. Высылка семи сотрудников Orizont заставила говорить о Турции не только как об одном из экономических партнеров Молдовы, но и как о новом ориентире внешней и внутренней политики.

Эксперты отмечали, что система власти в Молдове все больше походила на авторитарный режим, выстроенный турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В кулуарах говорили о том, что высылка учителей стала то ли подарком к визиту Эрдогана в Молдову, который состоялся 17-18 октября 2018 года, то ли условием, без выполнения которого этого визита не было бы», — отметили в издании NewsMaker.

В июне 2019 года Европейский суд по правам человека признал Молдову виновной в нарушении прав человека при высылке учителей и обязал выплатить им компенсацию по €25 тысяч. Лишь через год после высылки прокуратура Кишинева начала расследование по этому факту. В феврале 2020 года стало известно, что в деле остался один обвиняемый — бывший глава СИБ Василий Ботнарь.

Приговор Ботнарю вынесли 15 июля 2020 года, однако об стало известно только спустя два месяца — суд засекретил приговор. Его признали виновным в злоупотреблении властью и оштрафовали на 88 тысяч леев (4 875 долларов США).

Молдавские юристы заявили, что статья, по которой обвинили Ботнаря, предполагает лишение свободы на срок до шести лет. Судья выбрал минимальное наказание и спустя месяц получил повышение.

Азербайджан

В 2017 году в Азербайджане в аэропорту задержали учителя турецкой школы Айхана Сафароглу, когда он собирался вылететь в Грузию по делам. Оказалось, что Служба госбезопасности наложила запрет на его выезд из страны.

Через четыре месяца к нему домой пришли силовики и забрали его в районное управление полиции — якобы, чтобы снять запрет на выезд. В полиции Сафароглу арестовали на 40 суток.

Сафароглу — гражданин Турции, который женат на гражданке Азербайджана. Ей удалось выяснить, что супруга собираются экстрадировать в Турцию. Она обратилась в миграционную службу Азербайджана с просьбой предоставить мужу политическое убежище. Чиновники пообещали решить вопрос в течение четырех-пяти месяцев.

Видео: Meydan.TV

Однако вскоре назначили суд, а на закрытое заседание жену не пустили. После заседания вышел адвокат и показал решение об освобождении Сафароглу. Тем временем самого учителя вывели через заднюю дверь, посадили в машину Миграционной службы и отвезли в аэропорт. Без паспорта и наручников, но в сопровождении полицейских его посадили в самолет Турецких авиалиний и отправили в Стамбул.

Позже адвокатесса Айхана Сафароглу в Турции Айше Су Эда заявила, что ее подзащитного вывезли из Азербайджана незаконно — похитили. По ее словам, никаких документов об экстрадиции её клиента из Азербайджана получено не было, более того суд в Баку действительно вынес решение об освобождении Сафароглу.

«Вместе с Айханом Сафароглу был арестован его коллега по имени Эрдоган Тайлан. В прошлом году приблизительно по той же схеме в Турцию также были переданы Муаз Мухаррэм Менекше, Таджи Шентурк и Фарук Йылдыз», — рассказали в азербайджанском издании Meydan.TV.

Косово

В марте 2018 года в Косово были похищены и экстрадированы в Турцию шесть человек за связи с турецкими школами, финансируемыми движением Фетхуллаха Гюлена.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что не был проинформирован о депортации шестерых граждан Турции. Но в МВД Косово заявили, что их разрешения на проживание были аннулированы «по соображениям безопасности».

В Турции же заявили, что все депортированные были «высокопоставленными членами» сети Гюлена.

«Турция является главным сторонником обедневшего Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Турецкие фирмы управляют единственным аэропортом и электросетью крошечной балканской страны и строят две автомагистрали на сумму около 2 млрд долларов», — отметили в Reuters.

Туркменистан

В Туркменистане в 2017 году, по данным издания «Азатлык», было арестовано по меньшей мере 50 мужчин, обвиняемых в причастности к ФЕТО.

Источники из правоохранительных органов сообщили журналистам, что около 40 человек ворвались в общежитие для преподавателей турецкой школы и забрали 16 человек — выпускников и преподавателей турецких лицеев.

«Ещё один рейд был 29 апреля. Были арестованы пятеро предпринимателей, все они в прошлом учились в турецких лицеях. В тот день также забрали помощника хакима Бейик-Туркменбашинского района. Насколько мне известно, в данный момент в следственном изоляторе отдела полиции города Туркменабат находятся около 30 арестованных», — рассказал журналистам источник на условиях анонимности.

О первых арестах так называемых «гуленистов» «Азатлык» сообщал ещё в октябре 2016 года. Первая волна арестов коснулась известных в туркменских бизнесменов. Тогда источники сообщали, что задержано более 150 человек. Многие из них после следственных мероприятий были освобождены. Но десятки людей были осуждены на длительные тюремные сроки.

В СМИ сообщали, что во время допросов арестованных подвергали жестоким пыткам, в результате которых были случаи со смертельным исходом. После этого были уволены несколько офицеров полиции.

Источники «Азатлыка» тогда заявили, что возможно, министерство безопасности проводит зачистку перед ожидаемым визитом президента Турции в Ашхабад.