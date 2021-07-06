Пресс-служба Ленинского УВД Бишкека сообщила журналисту «Клоопа», что 5 июля неизвестный домогался девушек на улице города.

По данным пресс-службы, инцидент произошел примерно в 18:50. В милицию сообщили, что на пересечении улиц Алымкулова и Астраханской девушки просят о помощи из-за домогательств со стороны незнакомого парня. Однако до приезда милиции парень успел скрыться.

«Девушки отказались обращаться с заявлением в милицию, указав, что претензий к кому-либо не имеют», — сообщили в УВД.

При этом в милиции зарегистрировали факт в журнале учета информации. В УВД отметили, что парня пока не задержали, но проверка по случаю продолжается.

По информации издания Kaktus.Media девушки, которых домогался парень, были несовершеннолетними — им 16-17 лет. Очевидец инцидента сообщил, что девушки не стали писать заявление, так как «побоялись рассказать об этом родителям».

Домогательства девушек в Кыргызстане

Домогательства до девушек являются актуальной проблемой для Кыргызстана многие годы. Нередко столкнувшиеся с домогательствами девушки молчат о случившемся по разным причинам.

По статистике 83% женщин Кыргызстана хоть раз в жизни пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие. Большинство из них никогда не обращались в правоохранительные органы.

В феврале 2021 года ГУВД Бишкека впервые заговорило об этой проблеме — выпустило социальный ролик о харрасменте и сексуальных домогательствах. В ведомстве призвали сообщать о случаях харрасмента и подчеркнули, что домогательствами являются не только нежелательные физические контакты, но и словесные оскорбления или угрозы, недоброжелательные замечания и грубые шутки.

В управлении отметили, что также различные формы инсинуаций или запугиваний, нежелательные письма или звонки, показ оскорбительных, унизительных фотографий или похотливых жестов и распространение лжи о ком-либо и другие подобные действия являются харассментом. Однако домогательства на улицах, в общественных местах и в транспорте продолжают происходить.

Один из последних случаев домогательств произошел с журналисткой «Клоопа» Айдай Токоевой. Когда она шла с подругами по улице, с ними поравнялась компания парней, один из которых ударил ее по ягодицам. Видео с записью того, где домогавшийся поясняет, что он «захотел и ударил», распространилось в соцсетях, дело приобрело общественный резонанс.

В милиции факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство». Молодого человека отпустили под обязательство о явке, расследование еще не завершено.

Другой недавний резонансный случай домогательства произошел с блогершей Ариной Варнак. Таксист упрекал ее за ее одежду и оправдывал сексуальное насилие. В обоих случаях девушки были в шортах.

После этого, в Бишкеке прошел марш против домогательств. Около 30 девушек прошли путь от кинотеатра «Россия» до ЦУМа с плакатами «Домогательство — это преступление».