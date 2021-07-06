Трудовой коллектив «Кумтора» ответил президенту канадской компании Centerra Gold Inc. Скотту Перри на его недавнее открытое письмо.

Перри благодарил сотрудников «Кумтор Голд Компани» за многолетнюю работу и заявил, что кыргызское правительство «захватило рудник с помощью ложной информации» и по-прежнему не желает идти на переговоры с компанией.

Однако коллектив, согласно тексту письма на сайте компании, встал на сторону правительства, которое ввело внешнее управление на руднике.

В открытом письме-ответе от имени сотрудников Перри обвиняется в лицемерии, лжи и попытке уйти от ответственности в своих заявлениях.

Про прежнее руководство страны

Коллектив «Кумтора» в своем письме подчеркнул, что рудник и другие золоторудные активы Кыргызстана «при их освоении и правильной разработке могли дать толчок экономическому развитию страны».

«Однако этого, к великому сожалению, не произошло. И в этом вина, по нашему глубокому убеждению, лежит на тех первых и последующих руководителях нашего государства, которые, несмотря на возражения здравомыслящих политиков и патриотов страны, наплевав на будущее своей страны и народа, пошли на то, чтобы заключить соглашения, которые с каждым разом становились все более кабальными по своему характеру, не отражая интересы Кыргызстана», — говорится в обращении.

По мнению коллектива компании, если бы Centerra «была чиста в своих поступках и помыслах и осуществляла свою деятельность честно», то представители компании не покинули бы Кыргызстан в спешке.

Про внешнее управление

В открытом письме-ответе говорится, что коллектив поддерживает внешнее управление на руднике, и считает его «справедливым, обоснованным и защищающим интересы народа Кыргызстана».

«Наше государство крепко взяло в свои руки управление рудником, и мы верим, что вместе сможем преодолеть все препятствия и добиться больших успехов во благо страны и народа», — отметил коллектив.

Про экологические нарушения

Кроме того, коллектив «Кумтора» напомнил президенту Centerra, что при разработке месторождения пустые породы складировали на ледниках Давыдова и Лысый. По законодательству же их следовало вывозить их вниз в долину и складировать их на земле.

«В итоге вы свалили более миллиарда тонн отходов на ледники и создали на белоснежных ледниках черные горы отходов высотой более 100 метров, которые сейчас угрожающе нависают над карьером и грозят обвалом вниз с разрушением ледника Давыдова, где законсервированы запасы воды более 500 млн кубометров», — говорится в письме-ответе.

Коллектив считает, что таяние ледников — это «не проблема изменения климата*», а проблема, которую создала канадская компания, «цинично нарушив наши законы и общечеловеческие принципы бережного отношения к природе».

*Про изменение климата Скотт Перри в своём обращении 1 июля сказал в контексте таяния ледников — по его словам, отступление ледников в регионе обусловлено изменением климата. Там же он отметил, что практику складирования отработанных пород на ледники прекратили в 2014 году.

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Коллектив «Кумтора» считает, что все нарушения совершались при покровительстве «прежних безответственных руководителей страны».

«Пользуясь этим покровительством, вы нарушали наши законы, а также не платили в полном объеме налоги. Судом наложен штраф 261 млрд сом или $3 млрд за складирование отходов на ледниках, предъявлены претензии по неуплаченным налогам на $1,2 млрд. Господин Перри, когда вы начнете исполнять законное решение и возвращать Кыргызстану незаконно полученное богатство?» — спрашивает коллектив.

Про внешнее управление и безопасность

Коллектив также обвинил президента Centerra в попытках помешать работе рудника. Исходя из текста письма-ответа, ещё 15 мая в Centerra удалённо ограничили доступ к «центральной системе»*. Также, по их словам, Скотт Перри разослал письма внешним поставщикам о прекращении поставок.

*Ранее внешний управляющий от правительства Кыргызстана Тенгиз Болтурук сказал, что Centerra отключила системы мониторинга состояния бортов карьера, где добывается руда, и наблюдения за движением ледников. Он назвал это «подлым шагом», который поставил под угрозу жизнь сотрудников.

В компании это опровергли и заявили, что не выводили из строя системы безопасности, мониторинга и эксплуатации рудника. И до прихода правительства на рудник оно работало без каких-либо происшествий.

Под конец письма-ответа коллектив «Кумтора» в обращении призвал президента Centerra «не вводить в заблуждение правительство Канады и весь мир» и «не заниматься очернением действий нашего правительства».

Обращение Скотта Перри

Президент Centerra Gold Inc. Скотт Перри сделал обращение к сотрудникам «Кумтора» 1 июля. Он тогда заявил, что кыргызское правительство «захватило рудник с помощью ложной информации» и по-прежнему не желает идти на переговоры с компанией.

«Мы ясно дали понять, что хотели бы вести переговоры с правительством Кыргызстана, однако оно неоднократно отказывалось каким-либо образом взаимодействовать с нами. Вместо этого правительство продолжает распространять ложную информацию в отношении нашей прошлой деятельности по управлению рудником в качестве предлога для своих необоснованных действий», — сказал Перри.

Он тогда отметил, что компания хочет, чтобы сотрудники и мировая общественность «знали правду».

Что происходит вокруг Кумтора?

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

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Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.

Что уже предприняла Centerra Gold?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в ее дочернем предприятии «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватила контроль над рудником».

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении канадской компании говорилось, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед Centerra Gold и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».