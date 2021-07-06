Фото: ИА 24.kg

В Бишкеке вышли на митинг сторонники похищенного президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды. Они требуют его возвращения на родину.



«Мы просим, чтобы власти сделали официальное заявление, требуем объяснений. Как такое могло произойти? Как Орхана Инанды, гражданина Кыргызстана, вывезли из страны? Не можем понять, как такое случилось. Каким образом турецкие спецслужбы забрали кыргызстанца. Становится страшно», — рассказали они ИА 24.kg.

Супруга похищенного Рейхан Инанды не смогла прийти на эту акцию. По информации адвокатки Инанды Таалайгуль Токтакуновой, когда она узнала о судьбе мужа, ее здоровье ухудшилось.

Похищение Инанды спецслужбами Турции

Похищение президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды произошло 31 мая 2021 года. Дело вызвало общественный резонанс и на него отреагировал президент Садыр Жапаров, поручив поиски Инанды ГКНБ и МВД. Дело о похищении Инанды почти сразу же взял под личный контроль глава МВД Улан Ниязбеков.

Пока правоохранители вели поиски похищенного Инанды, в Бишкеке не прекращались митинг сторонников и супруги президента школ «Сапат». Они не раз утверждали, что Инанды мог быть похищен спецслужбами Турции.

Спустя месяц опасения супруги Инанды и его сторонников подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации».

«Благодаря своей терпеливой работе МИТ вернул в Турцию руководителя ФЕТО* по Центральной Азии Орхана Инанды и передал его правосудию», — заявил Эрдоган.

Он также заявил, что более 100 человек были доставлены в Турцию из разных стран в ходе этой спецоперации. Ни МВД, ни ГКНБ Кыргызстана пока никак не прокомментировали ситуацию с Инанды.

*ФЕТО или гюленизм — турецкое общественное движение, признанное в Турции террористическим. Оно возникло вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

Турция также признает террористом и писателя Фетхуллаха Гюлена, которого в 2016 году обвинили в попытке государственного переворота. Позже турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Сам Гюлен сейчас проживает в США.

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