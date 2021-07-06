Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету. Лидер» высказался о демократии в Кыргызстане.

Рассуждая о демократии в своей стране он отметил, что Казахстан сейчас только «на начальном пути к такой демократии, как на Западе».

«Ну и что, островок демократии — Кыргызстан. Жалко, близкий, братский нам народ. Что-нибудь в Кыргызстане за эти 30 лет сделано? И каждого президента я поддерживал. Приглашал сюда, предлагали деньги, кредиты, ничего же не сделано. Поэтому экономика — основа всей жизни», — сказал он.

Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. Он правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост добровольно в марте 2019 года.

После ухода с поста президента Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно: закон об этом принял парламент в мае 2018 года.