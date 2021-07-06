Бишкекская ТИК рекомендовала партии «Келечек – Будущее» удалить из соцсетей скандальный видеоролик, где кандидатка в БГК Назира Абдыкаимова пообещала от имени политобъединения узаконить двоеженство.

Жалобу на видео подала в БТИК партия «Реформа». В заявлении члены партии обратили внимание на то, что сейчас в Кыргызстане двоеженство и многоженство — уголовное преступление.

Кроме того, предложение многоженства в партии сочли «обесцениванием важнейших институтов общества — брака и семьи», а также пропагандой дискриминации, которую запрещает избирательное законодательство. В БТИК нарушений в ролике сперва не нашли.

Но затем порекомендовали «Реформе» обратиться в органы для оценки нарушения законодательства, а «Келечек – Будущее» — удалить ролик.

«[…]Была дана рекомендация заявителю обратиться в правоохранительные органы на предмет определения признаков уголовного деяния в обращении кандидата Абдыкаимовой Н. и удалить опубликованное видео во избежание создания негативного общественного мнения, а также искажения информации», — говорится в заявлении пресс-службы ЦИК.

Что сказали в «Келечек – Будущее»

Партия ролик удалила. При этом в сообщении на странице в фейсбуке говорится, что это сделано просто по рекомендации БТИК. В партии подчеркнули, что на видео кандидатка «подняла социальные вопросы женщин и детей».

Лидер объединения, депутат парламента Чынгыз Макешов выступил с заявлением, где отметил, что высказывание было «частным мнением» кандидатки. Он также заявил, что члены «Реформы» — «лицемеры», которые «не уважают чужое отличное [от них] мнение».

«Партия “Реформа” подала в БТИК жалобу на нашу партию “Келечек — Будущее” за высказанное частное мнение нашего кандидата Назиры Абдыкаимовой. Демократия — возможность свободно выражать свое мнение», — отметил он.

Сама Абдыкаимова пояснила в том же видео, почему решила заговорить о многоженстве как о пути к решению социальных проблем.

«Я занимаюсь благотворительностью уже семь лет. Каждый раз встречаюсь с беззащитными женщинами, которые остаются с детьми и проблемами один на один. Поэтому я подняла этот вопрос», — рассказала она.

При этом в действующем Уголовном кодексе двоеженство или многоженство относится к категории «Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних».

По статье «Двоеженство или многоженство» предусмотрено наказание либо в виде общественных работ, либо в виде штрафа в размере от 100 до 140 тысяч сомов.

По Конституции Кыргызстана от 5 мая 2021 года также не предусмотрено семейное устройство в виде многоженства или многомужества. Согласно статье 26, «семья создается на основе добровольного вступления в брак мужчины и женщины, достигших установленного законом брачного возраста».

Кто такая Назира Абдыкаимова?

По данным ресурса «Талапкер», она идет третьей в списке от партии «Келечек-Будущее». Абдыкаимова указана там как теолог-эксперт из ОО «Женщины и молодежь Кыргызстана».

По данным из открытых источников, Абдыкаимова — выпускница теологического факультета Ошского государственного университета и факультета теологии Анкарского Университета.

В 2012 году она стала членом правления Общественного научного объединения «Общество теологов Кыргызской Республики». Так же известно, что Абдыкаимова ранее работала в Дипломатической академии при МИД республики.

Кто такой Чингиз Макешов?

Макешов — председатель партии «Келечек-Будущее», которая намерена участвовать в выборах в БГК. Он возглавляет список этой партии. 30 июня Макешов стал депутатом Жогорку Кенеша.

В 2015 году он баллотировался в депутаты в составе провластной СДПК и был 62-м в списке партии — от нее он сейчас и пришел в парламент. На парламентских выборах в седьмой созыв в октябре 2020 года он возглавлял список партии «Ыйман Нуру».

По роду деятельности Макешов известен как финансовый аналитик и бывший член правления «Фонда развития предпринимательства» при Фонде госимущества. Макешов также возглавлял Ассоциацию ювелиров Кыргызстана и Союз предпринимателей Кыргызстана.