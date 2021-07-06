Министерство иностранных дел вручило ноту послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану из-за похищения президента школ «Сапат» Орхана Инанды.

В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Добавив, что посла вызвали по поручению президента Садыра Жапарова.

«Кыргызская сторона призвала турецкую сторону вернуть Орхана Инанды в Кыргызстан и принять все необходимые меры с целью обеспечения должного с ним обращения и недопущения применения к нему насильственных и унижающих достоинство действий в соответствии с нормами международного права», — сообщили в ведомстве.

Так же в МИД отметили, что посол Доган заявил о турецком гражданстве Инанды — с его слов Инанды признается исключительно как их гражданин.

«При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызстана», — отметили в министерстве.

Также в МИД заверили, что приложат все усилия для возвращения Инанды и защиты его прав как гражданина Кыргызстана в соответствии с Конституцией.

Похищение Инанды спецслужбами Турции

Похищение Орхана Инанды произошло 31 мая 2021 года. Дело вызвало общественный резонанс и на него отреагировал президент Садыр Жапаров, поручив поиски Инанды ГКНБ и МВД. Дело о похищении Инанды почти сразу же взял под личный контроль глава МВД Улан Ниязбеков.

Пока правоохранители вели поиски похищенного Инанды, в Бишкеке не прекращались митинг сторонников и супруги президента школ «Сапат». Они не раз утверждали, что Инанды мог быть похищен спецслужбами Турции.

Спустя месяц опасения супруги Инанды и его сторонников подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

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По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации».

«Благодаря своей терпеливой работе МИТ вернул в Турцию руководителя ФЕТО* по Центральной Азии Орхана Инанды и передал его правосудию», — заявил Эрдоган.

Он также заявил, что более 100 человек были доставлены в Турцию из разных стран в ходе этой спецоперации.

*ФЕТО или гюленизм — турецкое общественное движение, признанное в Турции террористическим. Оно возникло вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

Турция также признает террористом и писателя Фетхуллаха Гюлена, которого в 2016 году обвинили в попытке государственного переворота. Позже турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Сам Гюлен сейчас проживает в США.

Позже 6 июля в Бишкеке к Белому дому вышли на митинг сторонники Инанды с требованием от кыргызских властей вернуть его на родину. Супруга похищенного Рейхан Инанды не смогла прийти на эту акцию. По информации адвокатки Инанды Таалайгуль Токтакуновой, когда она узнала о судьбе мужа, ее здоровье ухудшилось.