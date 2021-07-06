Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в эксклюзивном интервью изданию 24.kg прокомментировал задержание турецкими спецслужбами президента школ «Сапат» и гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

При этом на официальном сайте президента реакции Жапарова на похищения Инанды пока нет.

В интервью Жапаров заявил, что Кыргызстан будет «требовать возврата Орхана Инанды» и этот вопрос уже подняли перед турецкой стороной. Он добавил, что также дал поручение министру иностранных дел Руслану Казакбаеву вызвать посла Турции и вручить ему ноту протеста.

«Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанды является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции», — сказал Жапаров.

Президент также напомнил, что попытки похищения Инанды предпринимались с 2016 — последний раз его пытались похитить зимой этого года.

«[Глава ГКНБ] Камчыбек Ташиев тогда предупредил Орхана Инанды, не ходите один, всегда будьте в сопровождении телохранителей. Но на это не обратили внимания», — добавил президент.

МИД страны уже действительно вручил ноту послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану. В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.

Так же в МИД подчеркнули, что Доган заявил о турецком гражданстве Инанды — с его слов Инанды признается исключительно как их гражданин. Однако внешнеполитическое ведомство уверяет, что приложит все усилия по возвращению Инанды, так как он является гражданином Кыргызстана.

Похищение Инанды спецслужбами Турции

Похищение Орхана Инанды произошло 31 мая 2021 года. Дело вызвало общественный резонанс и на него отреагировал президент Садыр Жапаров, поручив поиски Инанды ГКНБ и МВД. Дело о похищении Инанды почти сразу же взял под личный контроль глава МВД Улан Ниязбеков.

Пока правоохранители вели поиски похищенного Инанды, в Бишкеке не прекращались митинги сторонников и супруги президента школ «Сапат». Они не раз утверждали, что Инанды мог быть похищен спецслужбами Турции.

Спустя месяц опасения супруги Инанды и его сторонников подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был задержан и доставлен в Турцию спецслужбами страны.

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По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации».

«Благодаря своей терпеливой работе МИТ вернул в Турцию руководителя ФЕТО* по Центральной Азии Орхана Инанды и передал его правосудию», — заявил Эрдоган.

Он также заявил, что более 100 человек были доставлены в Турцию из разных стран в ходе этой спецоперации.

*ФЕТО или гюленизм — турецкое общественное движение, признанное в Турции террористическим. Оно возникло вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

Турция также признает террористом и писателя Фетхуллаха Гюлена, которого в 2016 году обвинили в попытке государственного переворота. Позже турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Сам Гюлен сейчас проживает в США.