Адвокатка ранее похищенного президента школ «Сапат» Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова сообщила на своей странице в фейсбуке, что состояние его супруги Рейхан «оставляет желать лучшего».

«Конечно после увиденной разницы мужа на фотографии и это всего лишь через месяц его отсутствия, невооруженным взглядом видны его страдания, у нее физически не было возможности прийти на площадь сегодня», — написала адвокатка.

По словам Токтакуновой, Рейхан Инанды верила «авторитетным» людям, что ее супруга найдут.

«Особенно морально её, наверное, убивают слова наших “авторитетных чиновников”, которые уверяли, что с ним все в порядке, что через некоторое время он вернётся домой, что лишь нужно время, время для каких-то событий, просили не поднимать шум, только лишь ждать несколько дней», — добавила адвокатка.

Похищение Инанды спецслужбами Турции

Похищение Орхана Инанды произошло 31 мая 2021 года. Дело вызвало общественный резонанс и на него отреагировал президент Садыр Жапаров, поручив поиски Инанды ГКНБ и МВД.

Пока правоохранители вели поиски похищенного Инанды, в Бишкеке не прекращались митинг сторонников и супруги президента школ «Сапат». Они не раз утверждали, что Инанды мог быть похищен спецслужбами Турции.

Спустя месяц опасения супруги Инанды и его сторонников подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации».

«Благодаря своей терпеливой работе МИТ вернул в Турцию руководителя *ФЕТО по Центральной Азии Орхана Инанды и передал его правосудию», — заявил Эрдоган.

Он также заявил, что более 100 человек были доставлены в Турцию из разных стран в ходе этой спецоперации.

Ни МВД, ни ГКНБ Кыргызстана пока никак не прокомментировали ситуацию с Инанды.

*ФЕТО или гюленизм — турецкое общественное движение, признанное в Турции террористическим. Оно возникло вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

Турция также признает террористом и писателя Фетхуллаха Гюлена, которого в 2016 году обвинили в попытке государственного переворота. Позже турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Сам Гюлен сейчас проживает в США.

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