В Афганистане уже более двух месяцев как активизировались боевики радикального движения *«Талибан».

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим. Боевики движения «Талибан» известны не только своим радикальным настроем, но и связями с другими террористическими группировками, в числе которых «Аль-Каида», запрещенная в Кыргызстане.

Ситуация в Афганистане ухудшилась в начале мая 2021 года на фоне вывода войск США и их союзников из страны, находившихся там около 20 лет.

Наступление боевиков «Талибана» на подконтрольные афганскому правительству провинции уже отразилось на соседних странах — Таджикистане и Туркменистане.

На обострение ситуации отреагировал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который 5 июля созвал Совет безопасности. Там он поручил усилить меры по охране госграниц.

Кроме этого, Таджикистан планирует отправить дополнительные войска в те районы, которые в этом нуждаются. Так, для укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва.

По данным издания «Радио Озоди», за два месяца противостояния боевиков и правительства, с афганской территории в Таджикистан перебрались более 1 500 военных правительственных войск Афганистана, которые укрылись от «Талибана».

Еще одной страной, чьи границы затронуло противостояние боевиков и правительства в Афганистане стал Туркменистан. Как сообщило афганское Afghanistan Times 4 июля, боевики «Талибан» захватили Андхойский район в афганской провинции Фарьяб, где расположен сухой порт Акина.

Сухой порт находится на границе с Туркменистаном и пока не был захвачен боевиками, однако прекратил свою работу, что привело к росту цен на продукты в этом районе.

Также данным издания, «Талибан» контролирует 13 из 14 районов провинции Фарьяб.

На обострение ситуации уже успел отреагировать и Узбекистан, который еще в конце июня начал «практические занятия по приведению войск в боевую готовность».

Кроме этого, 5 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил ситуацию в Афганистане с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как отметили в пресс-службе главы Узбекистана, этому вопросу Рахмон и Мирзиеев уделили «особое внимание».