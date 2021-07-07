Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала похищение турецкими спецслужбами гражданина Кыргызстана Орхана Инанды «безжалостным пренебрежением законами и нормами международного права».

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавляет сеть школ «Сапат» в качестве президента.

Он пропал 1 июня и его семья опасалась, что мужчину могли выдать Турции, где сотрудников и выпускников этой сети лицеев подвергают гонениям и арестам. Кроме того, турецкие спецслужбы не раз похищали представителей лицеев и доставляли их в Турцию.

В июне турецкие СМИ не единожды сообщали о причастности кыргызских и турецких спецслужб к исчезновению Инанды, а 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что гражданин Кыргызстана Инанды действительно был доставлен в Турцию турецкими спецслужбами.

«Орхан Инанди, директор сети престижных школ в Кыргызстане, стал последней жертвой ряда дел, в которых спецслужбы Турции были причастны к незаконной передаче людей в Турцию из разных стран мира», — комментирует похищение Инанды Human Rights Watch. Ранее Эрдоган заявил, что более 100 человек были доставлены в Турцию из разных стран. Например, буквально 3 мая 2021 года в Кении был похищен племянник бывшего соратника Эрдогана, проповедника Фетхуллаха Гюлена, Селахаддин Гюлен.

*Противостояние между Эрдоганом и Гюленом обострилось в 2016 году. 16 июня 2016 года в Анкаре была попытка военного переворота и Эрдоган обвинял в этом Гюлена. Гюлен опроверг все обвинения. Сеть лицеев «Себат», распространенная в разных странах мира, была создана при содействии Гюлена и Турция еще до переворота не раз добивалась закрытия учебных учреждений, а после — требовала выдачи преподавателей и подвергала гонениям выпускников и сотрудников лицеев.

Human Rights Watch подозревает Кыргызстан в сговоре с Турцией.

«Тот факт, что Инанды, гражданин Турции и Кыргызстана, мог быть похищен на кыргызской земле только для того, чтобы быть незаконно вывезенным из страны спецслужбами Турции, предполагает, что правительство Кыргызстана либо не желает, либо не способно противостоять Анкаре или прямо вступило с ними в сговор», — говорит Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Жапаров и Эрдоган Фото: пресс-служба президентаСадыр Жапаров и Реджеп Эрдоган

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан будет требовать возвращения Инанды. Он сказал, что Инанды трижды пытались похитить с 2016 года, в том числе в 2021 году — и тогда эту попытку предотвратили сотрудники ГКНБ. Кроме того, два года назад Турция подала заявку на экстрадицию Орхана Инанды. В том же году Турция требовала экстрадиции двух сотрудников «Сапат», учителей лицеев Синана Йылмаза и Санджара Абдулхакима.

«Турецкое правительство должно немедленно сообщить, где содержится Инанды в Турции, и обеспечить его немедленное освобождение. (…) Кыргызстан должен принять меры для обеспечения безопасности и защиты прав человека своего гражданина и привлечь к ответственности всех, кто несет ответственность за его похищение, насильственное исчезновение и незаконное выселение в Турцию», — считает Уильямсон.

МИД Кыргызстана действительно вручил ноту послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану. В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.

Так же в МИД подчеркнули, что Доган заявил о турецком гражданстве Инанды — с его слов Инанды признается исключительно как их гражданин. Однако внешнеполитическое ведомство уверяет, что приложит все усилия по возвращению Инанды, так как он является гражданином Кыргызстана.

При этом ранее, когда Инанды искали в Кыргызстане и обращались в посольство Турции, в дипмиссии напомнили, что Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, а не Турецкой Республики, и порекомендовали обратиться к правоохранительным органам.