Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что бизнесмена Тимура Файзиева отпустили под подписку о невыезде.

В суде пояснили, что решение принято 6 июля по ходатайству старшего помощника Военного прокурора. Подписка о невыезде для Файзиева будет действовать до окончания досудебного и судебного производства.

Ранее 27 мая Первомайский райсуд заочно вынес решение заключить Файзиева под стражу. Заочное решение было принято, так как местонахождение бизнесмена не было известно.

Позже Генеральная прокуратура сообщила, что Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека и незаконном строительстве. Вместе с этим бизнесмена объявили в розыск.

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