Адвокатесса похищенного турецкими спецслужбами президента сети школ «Сапат» Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова считает, что депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов может быть причастен к похищению ее подзащитного. Об этом она указала в заявлении в Генпрокуратуру.

По словам Токтакуновой, им удалось распознать людей, запечатленных в день похищения на видеорегистраторе машины Орхана Инанды.

Фото с видеорегистратора.

«Удалось выяснить, что одним из них оказался Арсен Айылчиев, который одет в футболку оранжево-телесного цвета с белой надписью на груди, и еще один человек, имя которого, по нашей информации, Асылбек», — сказала она.

По ее данным, 29 апреля 2021 года Арсен Айылчиев публиковал в соцсетях фотографию с группой мужчин, на которой он изображен в той же футболке, в которой следил за Орханом Инанды. На этом рядом с ним сидит депутат Шайлообек Атазов.

Скриншот со страницы Арсена Айылчиева.

«У нас возникли вполне обоснованные подозрения причастности нардепа к похищению Орхана Инанды, так как несколько дней назад он получил награду “Золотой человек года” в Турции на 17-й церемонии “Золотые люди года Шелкового пути” получил звание “Депутат года”», — написала Токтакунова.

Сам депутат пока никак не прокомментировал заявление Токтакуновой.

Кто такой Шайлообек Атазов?

Шайлообек Атазов стал депутатом парламента только в марте 2021 года, но успел запомниться неоднозначными высказываниями и скандалами.

Атазов известен, как сторонник экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Он также выступал на митинге 19 февраля в защиту задержанного Матраимова.

Атазов 28 июня на своей странице в Фейсбуке сообщил, что он вместе со своим коллегой Айбеком Осмоновым получил награду «Золотой человек года» в Турции. По словам Атазова, на 17-й церемонии «Золотые люди года Шелкового пути» они получили звание «Депутатов года».

Мероприятие, по данным нардепа, провела Организация Шелкового пути по развитию дипломатических и экономических отношений под эгидой профессора Сейфуллаха Тюрксоя в Стамбуле.

«В следующий раз мы посетим Анкару с депутатами. Ведутся переговоры по привлечению в нашу страну успешных инвесторов. Если мы сделаем добрые намерения и попробуем, все будет хорошо», — написал Атазов.

При этом и Атазов, и Осмонов отработали в парламенте только около трех месяцев и уже запомнились неоднозначными инициативами и поведением.

Именно эти два депутата 5 июля высказали недовольство работой посла Кыргызстана в Турции Кубанычбека Омуралиева. Атазов, заявил, что Омуралиев занимает должность посла в Турции с 2019 года, но до сих пор не выучил турецкий язык и не привлек в страну никаких инвестиций.

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