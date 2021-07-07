В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области в ноябре 2020 года сельчане спасли 13-летнюю девочку от изнасилования соседом. Мужчину арестовали по горячим следам, дело передали в суд.

По информации ИА Turmush, во время досудебного производства выяснилось, что у девочки, жившей в семье родного дяди, нет никаких документов. Не оказалось свидетельств о рождении и у ее трех братьев и сестер — мать детей просто привезла их и оставила своему брату.

Девочке после попытки изнасилования соседом оказали психологическую помощь, и передали ее вместе с братьями и сестрами в фостерную семью. Но вот свидетельств о рождении у них так и нет — к ситуации уже подключился даже институт омбудсмена.

Невидимая женщина, невидимые дети

Представитель омбудсмена в Иссык-Кульской области Омурбек Тамаев сообщил, что мать детей до сих пор не найдена. По словам правозащитника, если она не найдется, то ее «необходимо объявить в розыск по всей стране или лишить родительских прав и обратиться в Госрегистр».

«Старшая из детей прерывала обучение, поэтому только сейчас заканчивает 4 класс. Районный отдел социального развития работает и пишет запросы в соответствующие органы, но ответа пока не последовало. Я считаю, что это дело должен взять под свой контроль заместитель акима района по социальным вопросам», — сказал он ИА Turmush.

Венера Бейшебаева, занимающая этот пост в Джети-Огузском районе, пояснила журналистам, что придется получать свидетельства на детей через суд. Оказалось, что их мать тоже не имеет каких-то документов, удостоверяющих личность.

«Мама детей родом из Джети-Огузского района. Она вышла замуж в село Мады Ошской области. После развода с мужем переехала в одно из сел Джети-Огузского района. Ее родители входят в число социально нуждающихся семей. Двоих детей она родила в Бишкеке, двоих — в Оше, одного неизвестно, где родила. Ни у самой, ни у детей нет документов. Мы отправили запрос в село Мады, но она там не была прописана. Родственники сообщили, что она снова вышла замуж, беременна и живет в Бишкеке», — отметила чиновница в разговоре с ИА Turmush.

Дети без регистрации в Кыргызстане

Четверо детей из Джети-Огузского района сейчас не имеют свидетельств о рождении. Это значит, что юридическая связь с государством и их права нарушены — например, им невозможно обслуживаться в государственных больницах, сложнее получить образование в школе.



По оценке ЮНИСЕФ, в Кыргызстане на начало 2019 года только в возрасте до 5 лет было больше 18 тысяч незарегистрированных детей. Причин для такого положения много: у их родителей тоже могло не быть документов или гражданства, они могли родиться у внутренних или внешних мигрантов, в малообеспеченных семьях или же вне брака, а значит, подвергаться стигматизации как «незаконнорожденные».

В июле 2019 года УВКБ ООН и ЮНИСЕФ объявили, что Кыргызстан стал первой страной в мире, которая победила безгражданство. То есть, по их данным, гражданство свидетельства о рождении и паспорта в Кыргызстане, получили все, кто в них нуждался — и беженцы, лица без гражданства, и те, кто родился в стране, но был без документов.

Но на практике это оказалось не совсем так. Дети внутренних и внешних мигрантов, а также дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, также продолжают оставаться без свидетельств о рождении и паспортов.

Точных официальных данных о том, сколько в 2021 году детей и подростков в Кыргызстане находится без документов, удостоверяющих их личность, и испытывает сложности в том, чтобы доказать свою юридическую связь с государством, нет.

Однако по словам Алексея Петрушевского, экс-главы Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека, паспортов и прописки могут не иметь до 40% детей в Кыргызстане.

Материалы по теме: