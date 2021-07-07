Зампредседательница кабмина и глава Республиканского штаба Жылдыз Бакашова на брифинге 7 июля сообщила, что власти планируют закупить ещё 1 млн 250 тысяч доз вакцины от COVID-19 Sinopharm. По её словам, препарат доставят до конца июля.

Она также сообщила, что до конца этой недели в страну доставят 1 млн 250 тысяч доз Sinopharm. Из них 1 млн 100 тысяч доз приобретены за счёт республиканского бюджета, остальные 150 тысяч — гумпомощь.

По словам Бакашевой, сейчас население Кыргызстана составляет 6 млн 570 тыс. 361 человек из которых необходимо вакцинировать 70%.

«На основании национального плана по развертыванию вакцинации необходимо вакцинировать 70% населения или 2 млн 187 тысяч 417 человек*. Определены приоритетные группы для вакцинации — это 1 млн 312 тысяч 450 человек», — рассказала она.

*Однако 26 июня на встрече с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело Бакашова говорила, что нуждаются в вакцинации почти 3,2 млн человек, из них наиболее приоритетной группой является 2,6 млн.

«Соответственно нам требуется 6,4 млн доз вакцин или 5,2 млн доз как минимум», — сказала она тогда.

По её словам в приоритетные группы входят:

работники систем здравоохранения, образования, внутренних дел, пограничной, таможенной службы и другие;

граждане имеющие высокий риск развития тяжелых форм различных заболеваний, пожилые люди в возрасте старше 60;

социально-уязвимые группы населения.

Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане пока доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан бесплатно. Однако, несмотря на то, что кампания по вакцинации населения началась в Кыргызстане еще 29 марта, ее темпы низкие.

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О плохой кампании по вакцинации населения ранее уже говорил глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать», — заявил он.

Вместе с этим на фоне низких показателей по вакцинации в стране начался третья волна COVID-19 и наблюдается резкий рост заражений коронавирусом.

По данным минздрава, на 7 июля по стране первую дозу вакцины получили свыше 125 тысяч человек, второй дозой привились более 82 тысячи человек.

Также по информации ведомства, за время пандемии в Кыргызстане выявили 134 501 случай заражения коронавирусом. От осложнений вызванных COVID-19 скончались 2 063 пациента.