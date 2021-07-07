Представители министерства энергетики и промышленности 6 июля в пресс-центре Sputnik Кыргызстан дали пресс-конференцию. В нём они рассказали о новых тарифах на электроэнергию и пообещали, что массовых отключений в предстоящем отопительном сезоне не будет.

Про новые тарифы

По словам замдиректора Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдаровой, минэнерго планировало ввести новые тарифы на электроэнергию с 1 августа, но передвинуло на 1 сентября.

«На сегодня мы немного опаздываем. Если 15 июля завершится общественное обсуждение нам нужен ровно месяц, чтобы ввести его в правительство, согласовать со всеми министерствами и ведомствами. И тогда где-то 15 августа ожидаем постановления кабмина. Так как задним числом мы не можем его ввести, планируем с 1 сентября [повышение тарифов]», — сообщила она.

Массовых отключений не будет

Начальник Управления электроэнергетики минэнерго Марат Жээнбеков в ходе пресс-конференции пообещал, что массовых отключений в предстоящем отопительном сезоне не будет, однако все же призвал поменьше использовать электричество для отопления.

«Массовых отключений не будет, так как мы максимально будем вырабатывать на гидроэлектростанциях. Тем более будут загружены ТЭЦ на полную мощность. Даже в летнее время загрузили ТЭЦ Бишкека на 160-180 мегаватт часов, такого никогда не было. Мы в летнее время использовали 50-60 мегаватт только», — сказал он.

По словам Жээнбекова, из-за дефицита электроэнергии в этом году были заключены договоры с соседними странами, в рамках которых они поставят Кыргызстану около 1,65 млрд кВт/ч электроэнергии.

Так Казахстан предоставит 900 млн кВт/ч электроэнергии, Узбекистан — 750 млн кВт/ч. Жээнбеков отметил, что это не импорт и не покупка, а «предоставление ресурса на основе обмена товарами».

«Энергоресурс мы получим в 2021 году, в первом квартале 2022 года. Вернем — в 2022-2023 годы. По нашим прогнозам, начиная с 2022 года объем воды в Кыргызстане увеличится, и у нас появится возможность вернуть электроэнергию», — сказал он.

Чиновник также рассказал, что в рамках подготовки в к отопительному сезону проводятся ремонтные работы на ГЭС, ТЭЦ, подстанциях, линиях электропередачи, агрегатах, начатых энергокомпаниями.

Тарифы на электроэнергию

Сейчас обычные абоненты платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч электричества, если потребляют до 700 кВт/ч электричества в месяц. При превышении этого лимита далее за каждый киловатт они платят 2 сома 16 тыйынов.

Но власти намерены изменить тарифы на электроэнергию. 15 июня министерство энергетики и промышленности предложило повысить тарифы на электричество, отопление и горячую воду в Кыргызстане.

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Тарифы для населения предлагают повышать постепенно, «во избежание внезапных экономических трудностей при оплате счетов за электроэнергию».

Так, хотят установить единый тариф для населения в 1,09 сомов за 1 кВтч электроэнергии. При этом, для жителей высокогорных районов не будет ограничений ни в зимний, ни в летний периоды по потреблению электроэнергии. Для основного населения предлагается оставить в зимний период порог в 1 тысячу кВт/ч в связи с маловодьем.

В 2023 году тариф для населения планируют повысить до 1,48 сомов. Далее тарифы предлагают корректировать в соответствии с инфляцией.

После этого ряд депутатов парламента обратилось к председателю кабмина Улукбеку Марипову с просьбой отсрочить повышение тарифов запланированное на 1 августа. В обращении десяти депутатов к Марипову говорилось, что увеличение тарифов может «породить социальный взрыв и закрытие крупных предприятий». Пока реакции Марипова не последовало.