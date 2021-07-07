Линейный ускоритель частиц. Фото: пресс-служба минздрава.

Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития сообщила, что 7 июля в Национальном центре онкологии и гематологии запустили *линейные ускорители.

*Линейный ускоритель частиц — это аппарат, который борется с раковыми клетками, минимально повреждая здоровые клетки человека. Современные аппараты могут рассчитать, в какую именно зону необходимо направить поток лучей — лучи при этом приобретают форму опухоли, поэтому раковые клетки уничтожаются, а здоровые ткани вокруг остаются в целости.

В запуске ускорителей принял участие и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. В ведомстве отметили, что ускорители были куплены за счет средств, выделенных золоторудной компании «Кумтор Голд Компани».

На выделенные $7 млн минздрав приобрел два линейных ускорителя, компьютерный томограф и другое необходимое оборудование.

Бейшеналиев во время запуска сказал, что с началом работы линейных ускорителей «повысится качество оказания медицинской помощи онкологическим пациентам».

Задержка с запуском ускорителей

Линейные ускорители простаивали с конца зимы 2021 года. Это произошло отчасти из-за поставки оборудования в связи с пандемией COVID-19 и отчасти из-за блокировки расчетного счета, на котором хранились средства для запуска ускорителей.

Позже глава общественного фонда «Вместе против рака» Гульмира Абдразакова сообщила, что после проведения тендера на поставку ускорителей одна из проигравших компаний подала в суд, но онкология выиграла этот процесс.

После была запущена процедура подготовки помещения, однако после окончания ремонта снова пришла проверка. Абдразакова сообщила, что жалоба, по которой ГКНБ проводит проверку, была подана главой благотворительного фонда «Помогать легко» Динарой Аляевой.

При этом Абдразакова объяснила, что Аляевой пришел ответ в виде предписания, что никаких изъянов и нарушений при проведении тендера не было.

Сама Динара Аляева сообщила, что никаких заявлений в ГКНБ не писала. Она сказала, что последняя ее жалоба была два года назад и касалась техзадания, которое, по ее мнению, исключало конкуренцию при проведении тендера на закупку линейных ускорителей.