Орхан Инанды и Чынгыз Айтматов

МВД прокомментировало похищение главы сети лицеев «Сапат», гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

«В настоящее время, как только было установлено местонахождение Орхана Инанды, МВД проводит дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств похищения», — сообщили кыргызские правоохранители, которые месяц безуспешно искали Инанды в Кыргызстане.

Сообщается, что милиционеры исследовали улицы Бишкека, предгорные районы, русла рек и каналов, поля, свалки, полигоны, заброшенные здания, гаражи, стоянки, стройки, территории заводов и фабрик, леса и парки, хотя турецкие государственные СМИ сообщали в июне то о задержании Инанды кыргызскими и турецкими спецслужбами, то о его нахождении в здании турецкого посольства в Бишкеке — об обыске дипмиссии правоохранители не сообщали.

В МВД настаивают, что милиционеры провели «широкомасштабную работу» по установлению местонахождения Инанды, а само дело было под контролем главы ведомства. Кроме того, министерство отчиталось, что в ходе расследования министерство раскрыло несколько других дел — что должно быть нормой для правоохранительных органов.

Так где Инанды?

Неизвестно, где Инанды держали целый месяц. Однако, вечером 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире заявил, что Орхан Инанды был пойман турецкими спецслужбами в Бишкеке и доставлен в Турцию. Фото похудевшего и покрытого щетиной главы сети кыргызских лицеев «Сапат» показали в том же эфире.

Зачем он Турции?

Государственное информагентство Турции Anadolu сообщило, что президента кыргызско-турецких школ «Сапат» Орхана Инанды арестовали за «создание и руководство вооруженной террористической организацией».

Агентство, ссылаясь на источники, заявило, что похищенный турецкими спецслужбами Орхан Инанды незаконно предоставил 25 кыргызских паспортов беглым членам ФЕТО*.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им — хотя это сеть лицеев и университетов.

Фетхуллах Гюлен уехал из Турции на лечение в 1999 году в США, штат Пенсильвания, и после не возвращался. Раньше он был соратником президента Турции Реджепа Эрдогана.

Турция давно добивалась выдачи Инанды. Два года назад Турция подала заявку на экстрадицию Орхана Инанды. В том же году Турция требовала экстрадиции двух сотрудников «Сапат», учителей лицеев Синана Йылмаза и Санджара Абдулхакима.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что с 2016 года Инанды пытались похитить из Кыргызстана трижды — в том числе в этом году, но тогда похищению помешали кыргызские спецслужбы. Он сказал, что Кыргызстан будет требовать возвращения Инанды, как кыргызского гражданина. Турецкое посольство настаивает на том, что Инанды — гражданин Турции, хотя во время его поисков в дипмиссии говорили обратное, чтобы не давать комментариев по его делу.