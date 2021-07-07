Депутат Айбек Осмонов 5 июля на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности выступил против назначения посла Кыргызстана в Турции Кубанычбека Омуралиева послом и в Израиле.

По его словам, посол не справился со своими обязанностями, будучи послом только в Турции. «Зачем ему дополнительные полномочия?» — поинтересовался Осмонов.

Замминистра иностранных дел ответил, что с деятельностью Омуралиева депутаты смогут ознакомиться, когда он придет с отчетом в Жогорку Кенеш.

Еще один депутат, Шайлообек Атазов, заявил, что Омуралиев занимает должность посла в Турции с 2019 года, но до сих пор не выучил турецкий язык и не привлек в страну никаких инвестиций.

Оба депутата, недовольных работой Омуралиева, в конце июня были признаны «Депутатами года» на премии «Золотые люди года Шелкового пути» в Турции. При этом и Атазов, и Осмонов отработали в парламенте только около трех месяцев.

Это происходило на фоне поисков президента сети школ «Сапат» Орхана Инанды. Вечером того же дня, 5 июля, стало известно, что его похитили турецкие спецслужбы.

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Кто такой Омуралиев?

Кубанычбек Омуралиев и минитср энергетики Турции Фатих Донмез.

Указом президента Кубанычбек Омуралиев 2 июля был назначен послом Кыргызстана в Израиле по совместительству. В настоящее время он занимает должность посла Кыргызстана в Турции. Он был назначен на этот пост Сооронбаем Жээнбековым 2 марта 2019 года.

Дипломат с 1999 по 2003 годы был советником-посланником посольства Кыргызстана в США и Канаде. Затем три года занимал должность Генерального консула Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах.

После, Омуралиев четыре года был послом Кыргызстана в Беларуси, одновременно он представлял Кыргызстан при Уставных органах СНГ. Также до 2019 года он занимал должность посла в Эстонской, Латвийской и Литовской республиках.