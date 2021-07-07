Что случилось?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля заявил, что турецкие спецслужбы задержали и доставили в страну гражданина Кыргызстана и президента сети международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды. В Кыргызстане его разыскивали с 1 июня, а правоохранительные органы даже завели уголовное дело по статье «Похищение человека».

Эрдоган заявил, что турецкие спецслужбы задержали и доставили Орхана Инанды в Турцию

Расследованием занимались МВД и ГКНБ, но безрезультатно. С самого начала сторонники Инанды и его жена заявляли, что глава сети лицеев находится в посольстве Турции. Но власти Кыргызстана эту версию так и не подтвердили.

6 июня турецкое правительственное издание «Sabah» опубликовало материал, в котором журналист заявил, что это президент Кыргызстана дал приказ ГКНБ задержать Орхана Инанды.

А 7 июня Общенациональный телеканал Турции (TGRT Haber TV) в своём эфире сообщил, что операцию по похищению Инанды проводил ГКНБ перед рабочими визитом Жапарова в Турцию.

Ведущий телеканала Ферхат Унлу тогда отметил, что президент Кыргызстана не смог найти поддержку у России и Китая в конфликте с Таджикистаном и теперь ищет её у Турции.

По его словам, Турция поставила условия, что Кыргызстан должен вернуть всех членов ФЕТО, находящихся в Кыргызстане, а также передать все школы «Сапат» турецкому госфонду «Маариф».

Уже 13 июня адвокатесса Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова заявила, что сомневается в беспристрастности Госкомитета нацбезопасности и попросила отвести ГКНБ из межведомственной комиссии по поиску мужчины.

17 июня ГКНБ сообщило, что ведется расследование — но не по поискам Инанды, а по факту того, что у мужчины действительно есть кыргызское гражданство.

1 июля адвокатесса Инанды опубликовала ответ Генпрокуратуры — согласно ему, специалисты от ГКНБ и не искали пропавшего кыргызстанца.

ГКНБ Кыргызстана до сих пор не прокомментировало информацию о том, что они связаны с задержанием Инанды. Также силовики не отреагировали на заявление Эрдогана об операции турецких спецслужб по задержанию мужчины.

Госкомитет нацбезопасности уже неоднократно оказывался связан со скандальными экстрадициями из Кыргызстана в другие страны.

Вывоз Акрама Азимова из Оша в Россию

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел теракт — погибли 16 человек, включая кыргызстанца Акбаржона Джалилова — следствие называет его исполнителем теракта. Пострадали около 100 человек.

По подозрению в причастности к теракту были задержаны 11 уроженцев Центральной Азии, в том числе братья Азимовы — их российские власти обвинили в организации теракта.

Аброр и Акрам Азимовы

Братья Азимовы родились в Джалал-Абаде, но потом получил гражданство России.

Аброр Азимов утверждал, что его задержали в подмосковье 4 апреля 2017 года, однако официально российское ФСБ объявило о его задержании только 17 апреля.

Его брата Акрама официально задержали 19 апреля, но его родственники сообщали, что еще 15 апреля его вывезли из ошской больницы сотрудники ГКНБ Кыргызстана и отправили в Москву.

19 апреля ФСБ выпустило показательное видео, где Акрама Азимова задерживают в одном из поселков Новой Москвы.

Родственники Азимова утверждали, что задержание Акрама было «инсценировкой», организованной спецслужбами России. Оба брата неоднократно жаловались на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch тогда призвала Кыргызстан расследовать обстоятельства вывоза Акрама Азимова из Оша в Россию.

В организации отмечали, что хоть между Россией и Кыргызстаном существует договор об экстрадиции граждан, которые подозреваются в совершении преступлений, но обе страны подписали Конвенцию ООН против пыток. Она запрещает передачу граждан другому государству, если существует риск применения пыток к этому человеку.

10 декабря 2019 года Второй Западный окружной военный суд признал виновным Аброра Азимова в организации и финансировании теракта и приговорил к пожизненному лишению свободы. Его брат Акрам получил 28 лет колонии строго режима.

Остальные 9 обвиняемых также были приговорены к лишению свободы на сроки от 19 до 28 лет. Однако, ни один из обвиняемых так и не признал вину, а журналисты и правозащитники обнаружили, что следствие велось противоречиво, а ко многим фактам возникают вопросы.

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Экстрадиция активиста Тунгишбаева в Казахстан

В июне 2018 года Кыргызстан экстрадировал казахстанского активиста и блогера Мурата Тунгишбаева. Активиста задержали сотрудники ГКНБ за месяц до экстрадиции на основе предписания Алматинского горсуда — в Казахстане его обвиняли в связях с беглым политиком и оппозиционером Мухтаром Аблязовым.

Мурат Тунгишбаев

Тунгишбаев на тот момент жил и работал в Бишкеке около четырёх лет. Правозащитники и родственники Тунгишбаева несколько раз выходили на митинги в Бишкеке с просьбой не экстрадировать его в Казахстан, опасаясь, что там он подвергнется пыткам.

А международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала экстрадицию активиста в Казахстан «возмутительной». Правозащитники отмечали, что Кыргызстан пренебрег международными обязательствами.

«Это совершенно возмутительно. Кыргызстан экстрадировал казахстанского активиста в страну, где его ждет политически мотивированные уголовные обвинения и где он может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению», — говорилось в заявлении Human Rights Watch .

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Мурат Тунгишбаев занимался освещением протестов в Жанаозене в 2011 году, когда нефтяники вышли на массовую забастовку.

Казахские власти жёстко подавили массовые демонстрации — это привело к гибели 16 человек, сотни участников получили ранения, а десятки нефтяников получили тюремные сроки по обвинениям в организации беспорядков.

Экстрадиция Абдуллаева в Узбекистан

В августе 2020 года сотрудники ГКНБ по запросу узбекских властей задержали независимого узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева. Он тогда прибыл в Бишкек из Берлина, чтобы пройти четырехмесячное обучение в АУЦА.

Бобомурод Абдуллаев

Его поместили в СИЗО ГКНБ, а его адвокатам не давали посетить подзащитного.

Тогда за журналиста вступились «Репортеры без границ», Госдепартамент США, Human Rights Watch и «Комитет по защите журналистов». Они просили кыргызские власти не экстрадировать независимого журналиста в Узбекистан, где он может снова стать жертвой пыток. Но Госкомитет его выдал — в Ташкенте, по официальным данным, Абдуллаева почти сразу же отпустили домой. Позже стало известно, что в Бишкеке журналиста пытали сотрудники СИЗО.

Журналист на момент ареста и экстрадиции попросил статус беженца в Кыргызстане и его заявление приняли к рассмотрению — то есть его отправка на родину не была полностью законной с кыргызской стороны.

В Human Rights Watch сочли «тревожной» экстрадицию узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева обратно в Узбекистан.