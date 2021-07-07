Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев сообщил, что предположения о причастности властей Кыргызстана к похищению Орхана Инанды «абсолютно абсурдные».

«С первых же дней, как только стало известно о пропаже Орхана Инанды, президент Садыр Жапаров поручил правоохранительным органам усилить оперативно-розыскные мероприятия, усилить контроль за границами и подключить дополнительные силы к поискам Инанды», — заявил Султанбаев.

Он также напомнил, что ранее трижды предпринимались попытки похитить Инанды, «последнюю из которых пресекли сотрудники кыргызских спецслужб», а после чего просили быть его в сопровождении телохранителей.

«На данный момент от турецкой стороны официального ответа не поступило, однако в устной форме они заявляют, что Инанды не выходил из турецкого гражданства и является гражданином Турции», — добавил пресс-секретарь.

Ранее 7 июня предположение о том, что власти Кыргызстана могут быть связаны с похищением Инанды сделал ведущий турецкого общественного телеканала (TGRT Haber TV) Ферхат Унлу.

Унлу тогда отметил, что Жапаров якобы не смог найти поддержку у России и Китая в конфликте с Таджикистаном и теперь ищет ее у Турции.

По его словам, Турция поставила условия, что Кыргызстан должен вернуть всех членов ФЕТО, находящихся в Кыргызстане, а также передать все школы «Сапат» турецкому госфонду «Маариф».

Сомнения в беспристрастности ГКНБ к делу также выразила и адвокатесса Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова. Вместе с этим она попросила попросила отвести Госкомитет из межведомственной комиссии по поиску Инанды.

Похищение Инанды спецслужбами Турции

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды был похищен 31 мая в Бишкеке. На происшествие отреагировал глава государства Садыр Жапаров, поручив ГКНБ и МВД организовать усиленные поиски.

Пока правоохранители искали Инанды, его сторонники каждый день выходили на митинги в Бишкеке. Позже они высказали предположения о том, что Инанды могли похитить спецслужбы Турции.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — *ФЕТО, которое признано в Турции террористическим.

*В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена ФЕТО в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом, к которым относится и образовательная сеть «Сапат».

Спустя месяц опасения сторонников Инанды и его супруги Рейхан подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции Ахмету Догану с требованием вернуть похищенного Инанды.

В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Также в ведомстве сообщили, что посол Доган заявил о турецком гражданстве Инанды — с его слов Инанды признается исключительно как их гражданин.

«При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызстана», — сообщили в МИД Кыргызстана.

Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что примут все меры по защите прав Инанды, как гражданина Кыргызстана.