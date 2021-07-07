Государственное информагентство Турции Anadolu сообщило, что президента кыргызско-турецких школ «Сапат» Орхана Инанды арестовали за «создание и руководство вооруженной террористической организацией».

Агентство, ссылаясь на источники, заявило, что похищенный турецкими спецслужбами Орхан Инанды незаконно предоставил 25 кыргызских паспортов беглым членам ФЕТО*.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им.

Фетхуллах Гюлен уехал из Турции на лечение в 1999 году в США, штат Пенсильвания, и после не возвращался.

По данным Anadolu, Инанды в марте 2021 года посетил самого Гюлена в Пенсильвании и получил дальнейшие инструкции, а также встречался с «топ-менеджерами организации» Мустафой Озджан, Наси Тосуном и Барбаросом Коджакуртом.

Кроме этого, издание написало, что Орхан Инанды использовал программу ByLock для шифрованной связи с Пенсильванией.

По данным государственных СМИ, Инанды был ответственным за деятельность ФЕТО в Кыргызстане с 2001 года. В 2017 году по указанию лидера организации Фетхуллаха Гюлена он стал генеральным менеджером региона, в который входят Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

Кто такой Орхан Инанды?

Орхан Инанды — президент сети образовательных учреждений «Сапат». Он пропал 31 мая 2021 года в Бишкеке. Кыргызские власти искали его больше месяца, но безуспешно. Вечером 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире заявил, что Орхан Инанды был пойман турецкими спецслужбами в Бишкеке и доставлен в Турцию для свершения правосудия.

Неизвестно, где Инанды держали целый месяц. В течение этого месяца в Бишкеке сотни людей выходили на митинги в поддержку Инанды, требуя от властей найти пропавшего гражданина Кыргызстана.

Они утверждали, что в его исчезновении могут быть заинтересованы турецкие власти. Супруга пропавшего Рейхан Инанды сообщала, что по ее данным Инанды удерживают в посольстве Турции в Бишкеке.

Однако в Турции заявили, что операцию по захвату Инанды провел Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана. По словам журналиста нацтелеканала Ферхата Унлю, президент Кыргызстана Садыр Жапаров не смог найти поддержку у России и Китая в конфликте с Таджикистаном и теперь ищет поддержку у Турции. Но Турция поставила условия, что Кыргызстан должен вернуть всех членов ФЕТО, находящихся в Кыргызстане, а также передать все школы «Сапат» турецскому госфонду «Маариф».

Реакция кыргызских властей

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции Ахмету Догану с требованием вернуть похищенного Инанды.

В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.

Также в МИД сообщили, что посол Доган заявил о турецком гражданстве Инанды — с его слов Инанды признается исключительно как их гражданин.

«При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызстана», — сообщили в МИД Кыргызстана.

Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что примут все меры по защите прав Инанды, как гражданина Кыргызстана.

Позже и президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

«Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанды является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции», — сказал Жапаров.