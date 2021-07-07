Глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев на заседании парламента 7 июля заявил, что у них пока нет информации о том, как похищенного Орхана Инанды вывезли из страны.

Так Шаршеев ответил на вопрос депутата Дастана Бекешева, который предположил, что Инанды могли вывезти из Кыргызстана под видом груза, а не как пассажира.

При этом, Шаршеев добавил, что служба с 1 июня тщательно проверяла все самолеты, прибывающие и вылетающие из страны.

«Самолет министра обороны Турции, который прибыл в Кыргызстан [29 июня] также проверяли. По поводу груза уже надо обратится к Таможне», — сказал глава Погранслужбы.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды был похищен 31 мая в Бишкеке. На происшествие отреагировал глава государства Садыр Жапаров, поручив ГКНБ и МВД организовать усиленные поиски.

Между тем, пока правоохранители искали Инанды, его сторонники каждый день выходили на митинги в Бишкеке. Позже они высказали предположения о том, что Инанды могли похитить спецслужбы Турции.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — *ФЕТО, которое признано в Турции террористическим.

*В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена ФЕТО в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом, к которым относится и образовательная сеть «Сапат».

Спустя месяц опасения сторонников Инанды и его супруги Рейхан подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции Ахмету Догану с требованием вернуть похищенного Инанды.

В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Также в ведомстве сообщили, что посол Доган заявил о турецком гражданстве Инанды — с его слов Инанды признается исключительно как их гражданин.

«При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызстана», — сообщили в МИД Кыргызстана.

Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что примут все меры по защите прав Инанды, как гражданина Кыргызстана.

Позже и президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.