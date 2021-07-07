Депутатка Наталья Никитенко высказалась в своем фейсбуке по поводу участившейся агрессии и домогательств к девушкам и женщинам на улицах Кыргызстана.

Это произошло после последнего случая в Бишкеке — мужчина на улице домогался девушек, потом обматерил их и скрылся до того, как приехала милиция.

Депутатка отмечает, что милиция слабо реагирует на хулиганство, агрессию и домогательства к кыргызстанкам и гостьям страны.

«Большую мою тревогу вызывают участившиеся случаи неспровоцированных нападений, фактов непростительной агрессии по отношению к молодым девушкам и женщинам на улицах, в общественном транспорте и такси в наших городах. Какие-то странные и ничего не боящиеся молодчики позволяют себе распускать руки и языки. И они чувствуют себя абсолютно ненаказуемыми!» — отмечает она.

Никитенко задалась вопросом, насколько при таком раскладе люди могут чувствовать себя в безопасности в городской среде.

«Хотелось бы узнать у министра внутренних дел, вам недостаточно случаев Айзады и Бурулай? Можем ли мы быть уверенными в своей безопасности на улицах наших городов? Способна ли наша милиция обеспечить порядок? Или жителям города вновь надо брать на себя защиту города?» — заключила она.

Айзада и Бурулай

Айзада Канатбекова и Бурулай Турдалы кызы — девушки, которые погибли из-за халатных действий милиционеров и терпимости правоохранительных органов к преступлениям на гендерной почве в Кыргызстане в целом. Обеих девушек преследовали, обеих девушек похитили для вступления с ними в брак против их воли, обеих девушек можно было спасти, но милиция не отреагировала должным образом.

Бурулай Турдалы кызы убили в отделении милиции Жайылского района Чуйской области в конце мая 2018 года. Подозреваемый сначала похитил ее, чтобы насильно жениться, но после того, как их задержали и доставили в отделение, он убил ее ножом и попытался покончить собой. До похищения он уже преследовал девушку и пытался похитить один раз.

Марсбека Бодошева осудили за похищение и убийство на 20 лет колонии усиленного режима, хотя родственники девушки просили пожизненного заключения. Бишкекский горсуд отклонил апелляцию о смягчении срока.

Троих милиционеров, которые оставили девушку без присмотра с похитителем один на один, оштрафовали, двоих патрульных милиционеров оправдали, так как отец погибшей Турдалы Кожаналиев не имел к ним претензий. Однако мужчина подчеркивал на суде, что в отделении в момент трагедии находились 11 милиционеров, а судят почему-то всего троих.

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Айзада Канатбекова была похищена утром 5 апреля 2021 года — в это время главой МВД уже был Улан Ниязбеков. Преступление зафиксировали уличные видеокамеры — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя. Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.

По словам матери убитой Айзады Канатбековой, после того, как девушку похитили, милиционеры посмеялись и заявили ее родным, что те будут скоро гулять на свадьбе и что это обычное похищение невесты. Она отметила, что следователи, вовсе не считали преступлением похищение ее дочери.

«Они сказали: “Да вы на свадьбе гулять будете, к вам сваты скоро приедут, вот увидите!” — пересказала она разговор в милиции.

Замглавы МВД Нурбек Абдиев в парламенте признал, что его подчиненные не сработали должным образом.

«Возможно, мы не особо обращали внимание на ала качуу, и это наше упущение. Сейчас мы довели до каждого сотрудника. Мы сами среди сотрудников проводим занятия и тренинги, чтобы они особо обращали на такие факты. Надеюсь таких фактов больше не будет […] Некоторое время нужно, чтобы изменить менталитет. Мы будем работать над тем, чтобы поменять взгляды на это преступление. Это действительно дикость и преступление», — сказал Абдиев.

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Сейчас дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено из-за того, что подозреваемый в убийстве Тенизбаев покончил с собой. Суд назначен только по ее похищению, на скамье подсудимых — помогавшие Тенизбаеву мужчины, часть из которых до этого имела судимости. Заседания переносились уже несколько раз.

По словам адвоката семьи погибшей девушки Нурбека Токтакунова, еще одно связанное с гибелью Айзады уголовное дело о халатности сотрудников милиции, причинившей тяжкий вред, расследует ГКНБ.

Домогательства девушек в Кыргызстане

Домогательства до девушек являются актуальной проблемой для Кыргызстана многие годы. Нередко столкнувшиеся с домогательствами девушки молчат о случившемся по разным причинам, как и о насилии.

По статистике 83% женщин Кыргызстана хоть раз в жизни пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие. Большинство из них никогда не обращались в правоохранительные органы.

Однако периодически некоторые случаи домогательств становятся резонансными. Например, в феврале 2019 года в сети разлетелись скриншоты предполагаемых переписок студенток КРСУ с их преподавателем религиоведения Денисом Брусиловским, в которых мужчина предлагал закрыть зачет «сексом втроем» или обнаженными фотографиями. О домогательствах со стороны Брусиловского заявили 9 студенток, одна — обратилась в милицию. Однако в конце июля правоохранительные органы прекратили дело в отношении преподавателя «за отсутствием состава преступления».

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Вероятность того, что милиция доведет дела о домогательствах до суда, все еще остается очень невысокой. Во-первых, по словам юриста Эдиля Эралиева, досудебное разбирательство с введением с начала 2019 года нового уголовно-процессуального кодекса позволяет правоохранителям вполне законно очень долго проводить досудебную проверку.

Во-вторых, по статистике за 2018 год в милицию с заявлением о домогательствах обратились всего 34 человека — в 25 случаях в возбуждении дела заявителям просто отказали.

Домогательства происходят даже в главном законодательном органе страны Жогорку Кенеше. Об этом в ноябре 2018 года сообщила экс-депутатка Эльвира Сурабалдиева. По ее словам, в лифте Жогорку Кенеша незнакомый мужчина принял ее за «рядовую сотрудницу» и «заигрывая, полез обниматься».

«Меня так шокировала ситуация, что когда я пришла в себя, его уже рядом не оказалось, а бегать за человеком по всему «Белому дому» я не буду. Но для себя я сделала вывод, что такое происходит повсеместно», — сказала она тогда в интервью изданию Kaktus.

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В феврале 2021 года ГУВД Бишкека впервые заговорило об этой проблеме — выпустило социальный ролик о харрасменте и сексуальных домогательствах. В ведомстве призвали сообщать о случаях харрасмента и подчеркнули, что домогательствами являются не только нежелательные физические контакты, но и словесные оскорбления или угрозы, недоброжелательные замечания и грубые шутки.

В управлении отметили, что также различные формы инсинуаций или запугиваний, нежелательные письма или звонки, показ оскорбительных, унизительных фотографий или похотливых жестов и распространение лжи о ком-либо и другие подобные действия являются харассментом. Однако домогательства на улицах, в общественных местах и в транспорте продолжают происходить.

Один из последних случаев домогательств произошел с журналисткой «Клоопа» Айдай Токоевой. Когда она шла с подругами по улице, с ними поравнялась компания парней, один из которых ударил ее по ягодицам. Видео с записью того, где домогавшийся поясняет, что он «захотел и ударил», распространилось в соцсетях, дело приобрело общественный резонанс.

В милиции факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство». Молодого человека отпустили под обязательство о явке, расследование еще не завершено.

Другой недавний резонансный случай домогательства произошел с блогершей Ариной Варнак. Таксист упрекал ее за ее одежду и оправдывал сексуальное насилие. В обоих случаях девушки были в шортах.

После этого в Бишкеке прошел марш против домогательств. Около 30 девушек прошли путь от кинотеатра «Россия» до ЦУМа с плакатами «Домогательство — это преступление».