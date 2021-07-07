В Кыргызстане хотят построить экологически чистый город будущего в Иссык-Кульской области. По задумке авторов, он должен стать экономическим и туристическим центром страны.

Пилот проекта, который называется «Экологический чистый город будущего „Асман“» и презентовали 5 июля на совещание под представительством советника президента Равшанбека Сабирова, где обсуждали вопросы развития регионов с высоким туристическим и инвестиционным потенциалом.

Фото: аппарат президента

«По концепции авторов, город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий, а также присутствие финансово-кредитных учреждений», — говорится в сообщении аппарата президента.

Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров площади будет стоить меньше, чем обновление функционирующего».

По их задумке, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии, оптимальным потреблением ресурсов и ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, а также с соблюдением принципов зеленой экономики.

Город будет рассчитан на 500 тысяч человек постоянно проживающего населения.

«Учитывая возможности экспорта услуг, резервный потенциал будет достигать до 700 тысяч. Примерные сроки реализации — от 7 до 10 лет. Город, который с высоты будет выглядеть как национальный музыкальный инструмент комуз», — сообщили в аппарате президента.

По мнению авторов, реализация проекта привлечёт существенные объёмы инвестиций в экономику, создаст новые рабочие места и создаст спрос на отечественные строительные материалы, продукты питания и услуги.

По итогу совещания решили создать рабочую группу «для проведения всестороннего анализа и необходимых исследований по этому проекту».

«Был дан ряд поручений руководителям министерств и ведомств по таким вопросам, как трансформации богарной земли, оценка стоимости соответствующих инженерных сетей и сетей коммуникаций, а также степени доходности по видам отраслей», — говорится в сообщении аппарата президента.