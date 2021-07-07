Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли девять пациентов с COVID-19.

Бишкек — 4;

Чуйская область — 2;

Баткенская область — 2;

Джалал-Абадская область — 1;

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 063 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки выявили 1 198 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 717;

Ош — 60;

Чуйская область — 142;

Ошская область — 75;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 20;

Иссык-Кульская область — 39;

Джалал-Абадская область — 53;

Баткенская область — 88.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 134 501 случаев заражения COVID-19.

Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 781 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 114 756 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 38 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 644 медработника, из которых выздоровели всего 5 003 медика.

Штаб сообщил, что на 7 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 253 пациента, из них 184 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 12 315 человек лечатся амбулаторно.